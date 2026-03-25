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“Quiero una familia que me quiera”: buscan un hogar para Martina, una adolescente de 12 años

La convocatoria es abierta a personas solas, parejas o matrimonios. La joven santiagueña expresó su deseo de crecer en un hogar que la cuide y la acompañe.

Hoy 14:43

El Registro Único de Adopción de Santiago del Estero lanzó una convocatoria pública para encontrar una familia para Martina, una adolescente de 12 años que espera ser adoptada.

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Según se informó, la joven es comunicativa, inteligente y empática, y logra expresar sus emociones con claridad. Su principal deseo es contar con un entorno familiar que la acompañe en su crecimiento.

Quiero una familia que me quiera, me cuide y me lleve siempre a la escuela”, expresó Martina en el marco de la convocatoria.

Desde el organismo indicaron que pueden postularse matrimonios, parejas en unión convivencial o personas sin pareja, ampliando así las posibilidades para quienes deseen iniciar un proceso de adopción.

Las personas interesadas pueden completar un formulario online habilitado para la inscripción, o bien comunicarse con el organismo a través del número de contacto oficial.

La iniciativa busca garantizar el derecho de Martina a vivir en un entorno familiar que le permita proyectar su futuro con acompañamiento y contención.

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