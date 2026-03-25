“Quiero una familia que me quiera”: buscan un hogar para Martina, una adolescente de 12 años

El Registro Único de Adopción de Santiago del Estero lanzó una convocatoria pública para encontrar una familia para Martina, una adolescente de 12 años que espera ser adoptada.

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Según se informó, la joven es comunicativa, inteligente y empática, y logra expresar sus emociones con claridad. Su principal deseo es contar con un entorno familiar que la acompañe en su crecimiento.

“Quiero una familia que me quiera, me cuide y me lleve siempre a la escuela”, expresó Martina en el marco de la convocatoria.

Desde el organismo indicaron que pueden postularse matrimonios, parejas en unión convivencial o personas sin pareja, ampliando así las posibilidades para quienes deseen iniciar un proceso de adopción.

Las personas interesadas pueden completar un formulario online habilitado para la inscripción, o bien comunicarse con el organismo a través del número de contacto oficial.

La iniciativa busca garantizar el derecho de Martina a vivir en un entorno familiar que le permita proyectar su futuro con acompañamiento y contención.