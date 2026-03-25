Marcela Pagano habló del caso Agostina Páez y apuntó contra el Gobierno: “Estaba sola, con pánico y sin ayuda”

La diputada nacional explicó en diálogo con Noticiero 7 su intervención en la causa y aseguró que la joven santiagueña fue “abandonada”. También destacó el rol de la abogada Carla Junqueira.

Hoy 15:06

Tras la resolución judicial que permitirá el regreso de Agostina Páez a la Argentina, la diputada nacional Marcela Pagano habló en exclusiva con Noticiero 7 y dio detalles de su intervención en el caso, al tiempo que lanzó duras críticas contra el Gobierno.

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“Estamos hablando de una argentina que, según ella misma dice, no tenía respuesta alguna por parte de Cancillería, totalmente olvidada y con una situación prácticamente de pánico”, afirmó.

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Pagano explicó que su participación comenzó cuando la joven decidió cambiar su estrategia legal y designar a la abogada brasileña Carla Alejandra Junqueira. “Nos contactamos, me cuenta la situación y tomo conciencia de su estado emocional. Estaba viviendo sola en Río de Janeiro, con tobillera electrónica y con un destino prácticamente de una condena firme”, detalló.

En ese contexto, la legisladora aseguró que decidió intervenir a través de herramientas de diplomacia parlamentaria. “Me presenté en el expediente como garante y fiadora, garantizando que iba a someterse a derecho desde la Argentina y cumplir con lo que disponga la Justicia brasileña”, explicó.

Además, reveló que recurrió al expresidente Alberto Fernández para destrabar la situación. “Le pedí asistencia por sus vínculos con el actual canciller de Brasil, sabiendo que había canales diplomáticos cortados. Él colaboró en la redacción de la presentación”, indicó.

Según Pagano, el cambio de estrategia fue clave para modificar el rumbo del caso. “La decisión de Agostina de pedir disculpas, sumado al trabajo de su abogada y a nuestra intervención, permitió que la Justicia entendiera la situación desde otra perspectiva”, sostuvo.

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También hizo hincapié en las diferencias culturales en torno al delito. “En Brasil son muy duros con el racismo, con penas muy altas. En Argentina hay una condena ética y moral, pero no hay conciencia sobre esas consecuencias legales”, señaló.

Finalmente, calificó el desenlace como un logro. “La repatriación de la compatriota es una gestión exitosa. No iba a ser el mismo tratamiento en Brasil que en Argentina, ni desde lo legal ni desde lo personal”, concluyó.