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“Lo estoy haciendo sola”: Sofía Martínez habló de sus ganas de ser mamá

La periodista reveló detalles sobre su deseo de ser madre y contó cómo se está preparando para ese momento.

Hoy 15:39
Sofía Martínez.

Sofía Martínez compartió una reflexión íntima sobre su deseo de ser madre y el proceso personal que inició para preservar su fertilidad.

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En una charla en el podcast Mientras lavas los platos, la periodista habló sin filtros sobre la decisión de congelar óvulos y la posibilidad de atravesar la maternidad sin una pareja.

A sus 32 años, la periodista Sofía Martínez explicó que comenzó este camino con una idea clara: no dejar pasar el tiempo sin al menos abrir la puerta a esa experiencia.

“Mi camino hacia la clínica de fertilidad fue pensando en eso. A esto lo estoy yendo a hacer sola”, expresó, reconociendo que, aunque siempre imaginó formar una familia en pareja, hoy contempla otros escenarios.

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