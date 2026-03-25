Invitan a conversatorio internacional sobre democracia a 50 años del Golpe de Estado

Será este sábado 28 de marzo, a las 10 horas, en el Aula B de la Escuela para la Innovación Educativa y virtual a través de Zoom. Es libre, gratuita y abierta a todo público.

Hoy 17:26

En el marco de la conmemoración por los 50 años del Golpe de Estado cívico-militar de 1976, la Licenciatura en Historia de la Facultad de Humanidades de la UNSE realizará el conversatorio internacional denominado “Cuando la democracia estorba: límites, tensiones y desafíos”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La actividad se llevará a cabo el sábado 28 de marzo, desde las 10, en modalidad híbrida: presencial en el Aula B de la Escuela para la Innovación Educativa y virtual a través de Zoom. Es libre, gratuita y abierta a todo público.

El conversatorio estará encabezado por el historiador español Justo Serna, de Universidad de Valencia, junto a Miguel Ángel Taroncher, de la Universidad Nacional de Mar del Plata y Facundo Ruiz Frágola, de la Universidad Nacional de Tucumán.

La coordinadora de la carrera, Adriana Medina, explicó que la propuesta forma parte de un programa académico anual centrado en el eje “Historia, Democracia y Región”. “Buscamos generar espacios de reflexión crítica sobre la democracia como construcción histórica, especialmente en este año atravesado por la memoria del golpe de 1976”, señaló.

El conversatorio propone debatir sobre los límites y tensiones de la democracia en distintos contextos, abordando temas como la erosión democrática, el rol de la ciudadanía y la concentración del poder en escenarios de crisis.

“Desde la universidad pública asumimos la responsabilidad de promover el pensamiento crítico y el compromiso con el presente. La democracia no es un legado asegurado, sino una tarea permanente”, subrayó Medina.

Los enlaces de acceso serán difundidos en los días previos y durante la actividad se habilitará la inscripción para quienes deseen obtener certificado de asistencia.