El gobernador Elías Suárez presentó el Consejo Económico y Social con fuerte respaldo institucional

El mandatario santiagueño encabezó el acto en el Fórum y estuvo acompañado por el vicegobernador Carlos Silva Neder y ministros del gabinete provincial.

Hoy 19:01

Desde el Fórum de Santiago del Estero, el gobernador Elías Suárez, acompañado por el vicegobernador Carlos Silva Neder, encabezó este miércoles la presentación oficial del Consejo Económico y Social, un espacio destinado a promover el diálogo y la articulación entre distintos sectores de la provincia.

El acto contó con la presencia de ministros, secretarios, comisionados municipales y representantes de diversos ámbitos institucionales. La convocatoria evidenció un amplio respaldo político e institucional a la iniciativa, que busca consolidar una agenda común para el desarrollo provincial.

Los rectores de las universidades Nacional y Católica, estuvieron presentes también y acompañaron la iniciativa poniendo a disposición conocimientos, aspectos técnicos, estudios de campo; que puedan apuntalar al desarrollo y crecimiento de la Provincia.

El gobernador Elías Suárez destacó la importancia de este consejo porque promoverá un mayor crecimiento y la generación de puestos de trabajo, profundizando lo que se viene haciendo hace más de 20 en la Provincia.

En la presentación estuvieron también el jefe de Gabinete Víctor Araujo, el senador Gerardo Zamora, diputados nacionales y provinciales, como así también representantes gremiales y de las distintas cámaras empresariales de Santiago del Estero.