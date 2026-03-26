Investigan presuntos abusos sexuales a joven con discapacidad en Añatuya

La Fiscalía analiza denuncias de ataques reiterados dentro del entorno familiar en el barrio Obrero. Se aplican medidas judiciales y psicológicas para proteger a las posibles víctimas.

Hoy 07:35

Un preocupante hecho se encuentra bajo investigación en el barrio Obrero de Añatuya luego de que un joven de 23 años con discapacidad mental presentara una denuncia por presuntos ataques sexuales sufridos en reiteradas oportunidades dentro de su propio entorno familiar.

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La causa está bajo la órbita de la Fiscalía, que ya dispuso una serie de medidas para esclarecer lo sucedido. Según la denuncia presentada en la Comisaría Comunitaria Nº 4 de la Mujer y Familia, el denunciante manifestó haber sido víctima de abusos sexuales en diferentes ocasiones, señalando que el episodio más reciente habría ocurrido durante la noche del 18 de marzo.

Según su relato, en esa oportunidad, el acusado, un hombre mayor de edad, lo habría encerrado en una habitación y cometido el ataque.

El denunciante, quien fue asistido por la defensora oficial de turno debido a su discapacidad mental, también indicó que no sería la única víctima. En su declaración, aseguró tener conocimiento de un hecho similar que habría tenido como damnificada a una menor de edad, integrante del mismo grupo familiar, aunque sostuvo que sus manifestaciones no habrían sido creídas por otros familiares.

Medidas adoptadas

Ante la gravedad de los dichos, la fiscal a cargo, Dra. María Florencia Garzón, ordenó el inicio de actuaciones bajo la figura de “información sumaria tendiente a establecer ilícito penal”, una instancia preliminar destinada a reunir elementos que permitan determinar la existencia de un delito.

Asimismo, dispuso la citación del denunciante y de la madre de la menor mencionada para que se presenten en sede fiscal, donde serán sometidos a entrevistas psicológicas y exámenes médicos forenses, procedimientos fundamentales para evaluar la veracidad de los testimonios y detectar posibles indicadores de violencia.

La Justicia reúne toda la información posible

Fuentes vinculadas al caso indicaron que las actuaciones serán elevadas a la Justicia una vez reunidos los primeros informes, lo que permitirá definir los pasos a seguir en el proceso judicial. No se descarta la adopción de medidas de protección para las presuntas víctimas, quienes ya se encuentran recibiendo contención.

El caso genera conmoción en el barrio, especialmente por el contexto familiar en el que se habrían producido los hechos y por la posible existencia de otras víctimas.

Mientras avanza la investigación, las autoridades trabajan con cautela para preservar la integridad de las personas involucradas y garantizar el debido proceso.

No se descarta que en el transcurso de la presente semana surjan importantes novedades, según fuentes judiciales.