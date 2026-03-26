Nicolás Maduro y su esposa comparecen ante un tribunal en Nueva York

El expresidente venezolano y su esposa deben declarar por los cargos que les imputan: narcoterrorismo, conspiración y posesión de armas de guerra.

Hoy 08:26

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se presentará este jueves ante un tribunal de Nueva York, junto a su esposa Cilia Flores, para declarar por segunda vez en el marco de la causa que los involucra en delitos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra.

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De acuerdo con el Código Penal estadounidense, los cargos que enfrentan podrían acarrear penas de entre 30 años de prisión y cadena perpetua para ambos.

En esta audiencia, el juez Alvin Hellerstein abordará una moción presentada por los abogados de la pareja, quienes argumentan que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos está interfiriendo en su derecho constitucional a la defensa, al bloquear el acceso a los fondos del estado venezolano que necesitan para costear su defensa legal.

Las autoridades de Estados Unidos han identificado y congelado activos relacionados con la pareja, que ascienden a aproximadamente 700 millones de dólares solo en su jurisdicción. Además, la investigación financiera sugiere que la red de corrupción podría haber movido hasta 4.000 millones de dólares.

Los abogados de Maduro y Flores sostienen que la decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de impedir los pagos desde Venezuela afecta directamente su derecho a elegir a sus defensores. Aseguran que forzarlos a aceptar un abogado designado por el tribunal no resuelve el problema, sino que lo agrava.

Desde el 3 de enero de este año, Maduro y Flores están detenidos en una prisión de Brooklyn, luego de que fueran arrestados tras una operación de las fuerzas de Estados Unidos, que había sido acordada por el entonces presidente Donald Trump. Este proceso se mantuvo tras la asunción de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien continúa en el cargo.

Ambos comparecieron ante el juez hace dos días, y este jueves se llevará a cabo la segunda audiencia. La semana pasada, los abogados de la pareja habían presentado una nueva moción en la corte federal de Nueva York, reiterando su solicitud para que se desestimen los cargos y cuestionando los argumentos del gobierno estadounidense que llevaron a su destitución.

Reapertura de relaciones diplomáticas

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que la delegación diplomática venezolana que representa la nueva etapa de relaciones con Estados Unidos partirá esta semana hacia ese país. "Esta semana estará partiendo para Washington la delegación de diplomáticos que va a asumir el inicio de esta nueva etapa de relaciones y diálogo diplomático, político entre nuestros gobiernos," expresó Rodríguez durante una reunión con inversionistas internacionales en Caracas.

El 5 de marzo, los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos acordaron reanudar formalmente las relaciones diplomáticas, las cuales habían sido interrumpidas en 2019 por la administración de Maduro.