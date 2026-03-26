Argentinos Juniors y Lanús se ponen al día en el Apertura

El Bicho y el Granate se ponen al día este jueves desde las 21 en La Paternal. Argentinos Juniors busca consolidarse en zona de playoffs, mientras Lanús quiere acercarse a la cima tras su consagración internacional.

Hoy 13:25

Argentinos Juniors y Lanús se enfrentarán este jueves en el Estadio Diego Armando Maradona por la fecha 6 del Torneo Apertura 2026, en un partido que había sido postergado por compromisos internacionales. El Bicho venía de disputar el repechaje de la Copa Libertadores, mientras que el Granate jugó la Recopa Sudamericana.

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El equipo dirigido por Nicolás Diez dejó atrás la eliminación ante Barcelona de Ecuador y atraviesa un buen presente en el torneo local: acumula cinco partidos sin perder y llega con el envión de haber ganado el clásico frente a Platense por 1-0 en tiempo de descuento. Con 14 puntos, se ubica octavo en la Zona B y, además, tiene otro partido pendiente ante Aldosivi que puede ser clave para escalar posiciones.

Del otro lado, Lanús llega en alza tras una gesta histórica: venció a Flamengo en el Maracaná y se quedó con la Recopa, alcanzando así su noveno título. El conjunto de Mauricio Pellegrino mantuvo su competitividad en el torneo local, donde sumó nueve de los últimos doce puntos, incluyendo un triunfo clave ante Vélez Sarsfield en Liniers que le quitó el invicto al Fortín.

En cuanto a la tabla, una victoria dejaría a Argentinos Juniors con 17 unidades, afianzado en puestos de clasificación y con la chance de seguir escalando cuando recupere su partido pendiente. Para Lanús, el triunfo significaría alcanzar los 21 puntos y quedar como escolta, muy cerca de asegurar su lugar en los playoffs.

Probables formaciones

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz; Iván Morales o Tomás Molina y Emiliano Viveros. DT: Nicolás Diez.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesus, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera, Matías Sepúlveda o Bruno Cabrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.