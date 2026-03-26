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Habla Scaloni: define el equipo ante Mauritania y empieza a perfilar la lista del Mundial

El DT dará una conferencia clave en la previa del amistoso de Selección Argentina. Empieza a delinear el once titular y la lista final rumbo al Mundial 2026.

Hoy 14:00

Lionel Scaloni hablará este jueves desde las 16 en conferencia de prensa en el marco de la fecha FIFA, en la antesala del amistoso frente a Mauritania. El encuentro se disputará el viernes en La Bombonera desde las 20:15 y será una prueba importante para comenzar a definir el equipo.

De cara al compromiso, el entrenador planea poner un once titular competitivo desde el arranque, con nombres importantes como Lionel Messi, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Cristian Romero y Nahuel Molina, en un equipo que mezcla base consolidada y evaluación de variantes.

La convocatoria llega en un contexto de fuerte competencia interna por un lugar en la lista definitiva. Jugadores como Gianluca Prestianni, Franco Mastantuono, Marcos Acuña, Valentín Barco y Marcos Senesi buscarán sumar minutos y convencer al cuerpo técnico en este tramo decisivo.

El calendario aprieta y las decisiones se acercan. El 11 de mayo será la fecha límite para presentar una prelista de hasta 55 jugadores, mientras que el 30 de mayo deberá definirse la lista final de 26 futbolistas que disputarán el Mundial 2026. Por eso, este parate será el último gran ensayo antes de tomar determinaciones.

Tras la conferencia, el plantel realizará el entrenamiento vespertino en la previa del duelo ante Mauritania. La agenda continuará con otro amistoso el 31 de marzo frente a Zambia, nuevamente en La Bombonera, en lo que será el cierre de esta ventana internacional para la Albiceleste.

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