La otra cara del fútbol: jornada sobre salud y formación infanto juvenil

Este viernes se realizará una charla integral sobre formación deportiva en Santiago del Estero. El evento abordará la salud, la nutrición y la mentalidad en jóvenes futbolistas.

Hoy 14:22

Este viernes 27 de marzo, desde las 20:00, se llevará a cabo la jornada “Preparación invisible en el fútbol infanto juvenil: la otra cara”, en el Polideportivo Provincial, más precisamente en el Salón Dr. Ramón Carrillo. La propuesta apunta a profundizar aspectos claves que muchas veces no se ven dentro del campo, pero que resultan fundamentales en la formación deportiva.

La actividad contará con la participación de distintos profesionales especializados, quienes abordarán temáticas vinculadas al deporte como herramienta de salud, la importancia de la mentalidad en el rendimiento, la salud bucal en deportistas, la nutrición y el manejo inicial de lesiones con técnicas de rehabilitación.

Entre los disertantes estarán el Dr. José Stenberg (médico deportólogo), la Lic. Silvia Urbani Gutiérrez (psicóloga especializada en deportes), el Dr. Hugo Rocha (odontólogo), la Lic. Marianela Infante (nutricionista deportiva) y la Lic. Luciana Ríos Medina (kinesiología y fisioterapia), quienes brindarán herramientas prácticas para el trabajo diario en el fútbol formativo.

La jornada está destinada a coordinadores, directores y profesores de escuelas de fútbol, además de estudiantes avanzados de educación física y público en general interesado en la temática. La iniciativa cuenta con el acompañamiento de instituciones como Escuelas River Santiago y organismos provinciales.

Las inscripciones se encuentran abiertas y se pueden realizar a través del número 3854-168042 o vía mail a drhugorocha@gmail.com. Será una oportunidad clave para capacitarse y entender esa “otra cara” del fútbol que también hace la diferencia.