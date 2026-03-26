Brasil y Francia se miden en un amistoso de alto voltaje antes del Mundial 2026

La Canarinha y Les Bleus chocan este jueves en Estados Unidos en un duelo que servirá como termómetro. Ambos seleccionados aparecen como firmes candidatos al título y buscan ajustar piezas de cara a la Copa del Mundo.

Hoy 13:52

Las selecciones de Brasil y Francia se enfrentarán este jueves desde las 17:00 en el Gillette Stadium, en un amistoso internacional que genera expectativa en la previa del Mundial 2026. Más allá de ser un partido de preparación, será una prueba clave para medir el nivel de dos potencias.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El conjunto brasileño llega tras unas Eliminatorias irregulares, en las que logró clasificarse recién sobre el final. La llegada de Carlo Ancelotti le dio mayor estabilidad a un equipo que tuvo varios cambios en el banco. A pesar de los altibajos, la jerarquía individual sigue intacta, con nombres como Vinícius Júnior, Raphinha y la joven promesa Endrick en ataque, en busca de devolver a Brasil a lo más alto tras 24 años.

Por el lado de Francia, el presente es mucho más sólido. El equipo de Didier Deschamps dominó su grupo en las Eliminatorias UEFA y llega con una base consolidada. Con figuras como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise, además de una amplia variedad de opciones ofensivas, Les Bleus vuelven a perfilarse como uno de los máximos candidatos.

El amistoso servirá para sacar conclusiones importantes. Tanto Brasil como Francia buscarán ajustar detalles y definir nombres en la lista final, en un cruce que, aunque no otorga puntos, puede marcar tendencia de cara a la gran cita en Norteamérica.

Probables formaciones

Brasil: Ederson; Wesley, Bremer, Marquinhos, Douglas Santos; Casemiro, Andrey Santos; Raphinha, Vinícius Júnior, Matheus Cunha y João Pedro. DT: Carlo Ancelotti.

Francia: Mike Maignan; Malo Gusto, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué y Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.