Argentinos Juniors se puso al día en el Apertura con una victoria ante Lanús

El Bicho se impuso por 2 a 0 ante el Granate en La Paternal, en el duelo pendiente de la fecha 6.

Hoy 23:05

Seis fechas después, Argentinos Juniors volvió a escena con una actuación convincente y dejó en claro que está encontrando el rumbo. Tras el triunfo en el clásico ante Platense, el conjunto dirigido por Nicolas Diez reafirmó su levantada frente a un rival exigente como Lanús, reciente campeón internacional, que dio pelea pero no logró imponerse.

El partido tuvo un desarrollo intenso y atractivo, marcado por dos equipos con ideas similares: buen trato de pelota, protagonismo y búsqueda constante del arco rival. Argentinos tomó la iniciativa desde el arranque, manejando la posesión, mientras que el conjunto de Mauricio Pellegrino intentó equilibrar desde la elaboración y el orden defensivo, sin renunciar al ataque.

En el complemento, el local dio un paso adelante y dominó con mayor claridad. Allí emergió la figura de Federico Fattori, quien se convirtió en el eje del equipo, aportando claridad y precisión en cada intervención. A partir de su conducción, el Bicho inclinó la cancha y empezó a generar situaciones con mayor frecuencia.

La insistencia tuvo su premio: primero Hernán López Muñoz aprovechó un rebote en el área para abrir el marcador, y luego Braian Oroz amplió la ventaja desde el punto penal. Si bien Lanús logró descontar, nunca consiguió cambiar el rumbo del partido ni poner en riesgo el triunfo local.

Argentinos volvió a mostrar una versión sólida, dejó atrás la irregularidad y confirmó que está en plena recuperación futbolística. Tras el golpe anímico positivo ante Platense, ahora también pudo revalidar su crecimiento frente a un rival de jerarquía. El Bicho, otra vez, pisa fuerte en La Paternal.