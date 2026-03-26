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Invitan a una muestra itinerante de arte por los 50 años del golpe cívico-militar

La propuesta se realizará en el Centro Cultural Ricardo Rojas, con intervenciones artísticas y una exposición fotográfica abierta al público.

Hoy 13:35
Muestra de arte 24M

La Secretaría de Derechos Humanos invita a la comunidad a participar de una muestra itinerante de arte en el marco de los 50 años del golpe cívico-militar.

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La actividad se desarrollará los días 30 y 31 de marzo en el Centro Cultural Ricardo Rojas, con acceso abierto al público.

La propuesta incluirá intervenciones artísticas realizadas por estudiantes del Instituto Superior de Bellas Artes “Yaparí”, en una iniciativa que busca promover la reflexión a través del arte.

Además, se presentará la muestra fotográfica “Abrazos de Memoria”, de la licenciada Alejandra Carreras, que aborda la temática de la memoria y los derechos humanos.

Desde la organización destacaron que la actividad forma parte de una agenda conmemorativa que apunta a fortalecer la memoria colectiva y el compromiso con la verdad y la justicia.

TEMAS Derechos Humanos Gobierno de Santiago del Estero Memoria, verdad y justicia

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