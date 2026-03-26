Bolivia se juega el sueño mundialista ante Surinam en el repechaje

Se enfrentarán este jueves desde las 19:00 en el Estadio BBVA por la semifinal del Repechaje Intercontinental

Hoy 13:44

Bolivia y Surinam se enfrentarán este jueves desde las 19:00 en el Estadio BBVA por la semifinal del Repechaje Intercontinental rumbo al Copa Mundial de la FIFA 2026. El duelo será a partido único y el ganador avanzará a la final frente a Irak por un lugar en la máxima cita.

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El equipo dirigido por Óscar Villegas llega tras una Eliminatoria sufrida pero histórica: terminó séptimo en Conmebol y selló su lugar en el repechaje en la última fecha, con una recordada victoria ante Brasil. La Verde, que no juega un Mundial desde Estados Unidos 1994, atraviesa un proceso de renovación que reavivó la ilusión de todo un país.

En la previa, Bolivia sumó confianza con un triunfo amistoso y buscará sostener su competitividad fuera de la altura, un factor que históricamente fue clave pero que no estará presente en México. La presión será alta: está a solo dos partidos de romper una sequía de más de tres décadas sin Copas del Mundo.

Por su parte, Selección de Surinam llega con una base de futbolistas que militan en Europa, lo que le da jerarquía y ritmo competitivo. El conjunto dirigido por Henk ten Cate finalizó segundo en su grupo de Concacaf y sueña con meterse por primera vez en un Mundial, en lo que sería un hecho histórico para el país.

El cruce promete ser parejo y de alto voltaje. Para Selección de Bolivia es la oportunidad de volver a la élite del fútbol mundial; para Selección de Surinam, la chance de escribir la página más importante de su historia. El premio es enorme: quedar a un paso del Mundial 2026.