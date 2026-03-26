Fuentes entregó uniformes al personal de Obras Públicas y destacó su compromiso durante la creciente del río

La intendente valoró el trabajo de los operarios.

Hoy 18:12

En el marco de las políticas de fortalecimiento y mejora de las condiciones laborales, la intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, hizo entrega de nuevos uniformes a los trabajadores de la Dirección de Obras Públicas.

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La indumentaria permitirá optimizar las condiciones de comodidad, seguridad e identificación del personal, que desempeña tareas esenciales para el mantenimiento y desarrollo de la ciudad.

Durante el acto, la jefa comunal destacó la importancia de acompañar y reconocer la labor de los empleados municipales, y valoró especialmente su desempeño durante la histórica crecida del Río Dulce.

“Felicito a cada compañero municipal por su invaluable vocación de servicio al asistir a los vecinos, resguardar la seguridad de las familias y mitigar los efectos de esta situación”, expresó la Ing. Fuentes.

“Las tareas de prevención y las intervenciones directas fueron fundamentales para superar con éxito una de las crecidas más importantes en la historia de la ciudad, lo que demuestra el gran valor humano y profesional de nuestro municipio”, señaló.

La jefa comunal también manifestó su agradecimiento por la dedicación del personal, “quienes reflejan un verdadero espíritu solidario y un firme compromiso con el cuidado de la comunidad frente a cada desafío”.

Por su parte, el director de Obras Públicas, Gustavo Trejo, destacó el compromiso de la gestión con el bienestar de los trabajadores y subrayó “la histórica guardia de 72 horas ininterrumpidas que se llevó adelante durante el aumento del caudal del río”.