Intiman por $92 millones a la empresa del fallecido financista Martín Maldonado

Un inversionista reclama el pago de préstamos entregados al desaparecido financista, mientras se investigan movimientos financieros irregulares.

Hoy 06:37

Un inversionista, Aníbal Dumit, intimó a la empresa UM Argentina Inversiones SA a abonar 92 millones de pesos correspondientes a préstamos que había entregado al fallecido Martín Maldonado, quien se quitó la vida el pasado 2 de marzo.

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El cuerpo de Maldonado fue hallado en su vivienda del barrio privado El Timbó, entre Los Romano y Villa Robles. Su muerte generó cuestionamientos sobre posibles maniobras financieras irregulares. Según voceros, Maldonado, con una participación del 42% en la empresa, habría acordado con Dumit el 12 de agosto de 2025 dos préstamos por 50 millones y 42 millones de pesos.

Tras el fallecimiento, Dumit envió una carta documento, fechada el 17 de marzo, a la sede de UM Argentina Inversiones SA, ubicada en calle 24 de Septiembre 408, piso 4, Centro, Santiago del Estero.

La investigación judicial reveló que los socios de Maldonado descubrieron que el empresario había abierto una cuenta bancaria adicional, adquirido una propiedad en Paraguay y creado una sociedad en Unquillo, Córdoba. La autopsia confirmó que no hubo intervención de terceros y que la causa de la muerte fue un suicidio.

En los días posteriores, surgieron acreedores desconocidos que se contactaron con la empresa para consultar sobre los fondos entregados a la consultora. Fuentes de la entidad indicaron que los socios desconocían estos aportes y que en los registros de la consultora no constaban dichas inversiones.