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Lluvia y sol en los próximos días: así estará el tiempo en Las Termas de Río Hondo

Las condiciones climáticas en Termas de Río Hondo se presentan inestables, con lluvias moderadas y temperaturas variables. Los termenses deberán estar preparados para un fin de semana dinámico.

Hoy 08:15

Hoy en Termas de Río Hondo, la situación climática se caracteriza por ligeras lluvias y una temperatura actual de 20.1 °C, que se siente igual debido a la alta humedad del 100%. El viento sopla a 3.6 km/h desde el norte-noreste, lo que contribuye a una sensación de frescura en el ambiente.

Para el día de hoy, los termenses deben prepararse para lluvias moderadas, con una temperatura mínima de 19.2 °C y una máxima que alcanzará los 23.4 °C. Esto indica que, aunque las lluvias serán persistentes, las temperaturas aún se mantendrán agradables en comparación con días más calurosos.

El sábado, el clima seguirá siendo variable, con lluvia moderada a intervalos. La temperatura mínima ascenderá a 19.8 °C, mientras que la máxima podría alcanzar los 31.3 °C, lo que sugiere un aumento significativo del calor durante las horas del día.

Para el domingo, se prevé un cambio notable, ya que el pronóstico indica un día soleado con temperaturas mínimas de 21.5 °C y máximas que podrían llegar a los 32.9 °C. Este aumento de temperatura será un alivio para quienes prefieren el sol y el calor.

En resumen, los termenses deben estar listos para un fin de semana con condiciones climáticas cambiantes, comenzando con lluvias hoy y un aumento del calor para el sábado y domingo. Las temperaturas oscilarán entre 19.2 °C y 32.9 °C, con un pronóstico de lluvias que pueden afectar las actividades al aire libre.

TEMAS Clima en Santiago del Estero Las Termas de Río Hondo Servicio Meteorológico Nacional SMN

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