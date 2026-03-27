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Semana Santa: cronograma de celebraciones en la Parroquia Nuestra Señora de la Piedad y Capilla San Luis Gonzaga

La arquidiócesis de Santiago del Estero informó los horarios de misas, procesiones y actividades religiosas para la comunidad de barrio Sarmiento y Primera Junta durante Semana Santa.

Hoy 12:39
Semana Santa 2026

La Parroquia Nuestra Señora de la Piedad y la Capilla San Luis Gonzaga, pertenecientes a la Arquidiócesis de Santiago del Estero, dieron a conocer el cronograma completo de celebraciones para la Semana Santa 2026, incluyendo misas, bendiciones, procesiones y actividades especiales para todas las edades.

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Domingo de Ramos

  • Sábado 28 de marzo, 20:00 hs: Santa Misa y bendición de ramos en la Capilla San Luis Gonzaga, ubicada en Viamonte y Alberti, barrio Primera Junta.
  • Domingo 29 de marzo, 20:00 hs: Santa Misa y bendición de ramos en la Parroquia Nuestra Señora de la Piedad, Castelli 462, barrio Sarmiento.

Martes Santo

  • 31 de marzo, 18:00 hs: Sacramento de la reconciliación.
  • 31 de marzo, 20:00 hs: Misa Crismal en la Catedral Basílica de Santiago del Estero.

Jueves Santo

  • 2 de abril, 20:00 hs: Santa Misa con lavatorio de pies a niños, jóvenes y adultos, adoración eucarística y visita a las 7 iglesias en la Parroquia Nuestra Señora de la Piedad.

Viernes Santo

  • 3 de abril, 10:00 hs: Novena y estación del Vía Crucis en bicicletas en la Parroquia Nuestra Señora de la Piedad.
  • 3 de abril, 19:00 hs: Vía Crucis, partiendo desde la Parroquia Nuestra Señora de la Piedad y finalizando en la Capilla San Luis Gonzaga.
  • 3 de abril, 20:00 hs: Celebración de la Pasión del Señor, lectura de la Pasión y adoración de la Santa Cruz en Capilla San Luis Gonzaga (Viamonte y Alberti, barrio Primera Junta).

Sábado Santo / Vigilia Pascual

  • 4 de abril, 20:00 hs: Bendición del fuego nuevo y del Cirio Pascual, anuncio del pregón pascual y Santa Misa en la Parroquia Nuestra Señora de la Piedad.

Domingo de Pascua / Resurrección

  • 5 de abril, 10:30 hs: Santa Misa en Capilla San Luis Gonzaga.
  • 5 de abril, 20:00 hs: Santa Misa en la Parroquia Nuestra Señora de la Piedad.

Solenmidad de la Divina Misericordia

  • Sábado 11 de abril, 20:00 hs: Santa Misa en Capilla San Luis Gonzaga.
  • Domingo 12 de abril, 15:00 hs: Santa Misa en Parroquia Nuestra Señora de la Piedad.

Se invita a toda la comunidad a participar activamente de las celebraciones y vivir la Semana Santa como un tiempo de oración, reflexión y encuentro con la fe.

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