Añatuya: un joven de 22 años atacó a su familia y huyó con su bebé

Un violento episodio en Barrio Las Malvinas terminó con la intervención policial; golpeó a su hermano de 6 años y amenazó a su madre con un cuchillo.

Hoy 12:43

La tranquilidad del Barrio Las Malvinas se vio interrumpida por un violento episodio doméstico que requirió la intervención inmediata de la policía. Un joven de 22 años, presuntamente bajo los efectos de alcohol y drogas, irrumpió en la vivienda de su madre de 46 años, empuñando un cuchillo tipo carnicero y amenazando a toda su familia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante el enfrentamiento, el agresor golpeó a su hermano de apenas 6 años y provocó daños importantes en la puerta de la vivienda. Antes de que llegaran las autoridades, huyó con su hija de un año, acompañado por su concubina, generando una situación de riesgo extremo para la menor.

Tras el alerta de la Sala de Monitoreo, efectivos de la Comisaría 4° de la Mujer y la Familia desplegaron un operativo que culminó en el Barrio 120 Viviendas, donde lograron interceptar al joven. Tras momentos de mediación, la bebé fue entregada a su madre y el agresor fue reducido y trasladado a la dependencia policial, quedando a disposición de la Justicia.

Las víctimas fueron asistidas y formalizaron la denuncia. La fiscalía interviniente evalúa los cargos, que podrían incluir lesiones leves calificadas, amenazas con arma blanca y daños a la propiedad.