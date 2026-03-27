Coudet espera recuperar a Montiel y Pezzella para el debut de River en la Copa Sudamericana

Mientras encara una semana de entrenamientos muy particular, el Chacho ya piensa en su debut internacional ante Blooming.

Hoy 13:33

Por decisión de Eduardo Coudet, el plantel de River Plate atraviesa días de fuerte exigencia física tras completar dos tandas consecutivas de doble turno en el predio de Cardales, con la mira puesta tanto en el duelo ante Belgrano como en el debut por la Copa Sudamericana.

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Mientras se acerca el compromiso internacional del 8 de abril ante Blooming en Santa Cruz de la Sierra, el entrenador analiza la posibilidad de contar con Gonzalo Montiel y Germán Pezzella, quienes se encuentran en la etapa final de sus respectivas recuperaciones.

Montiel, entre los tiempos médicos y el ritmo futbolístico

En el caso de Montiel, llegará al partido copero con 17 días de recuperación de un desgarro grado I en el bíceps femoral izquierdo, una lesión que suele demandar entre dos y tres semanas de rehabilitación.

Su posible regreso también dependerá del rendimiento de Fabricio Bustos, quien se perfila como titular frente a Belgrano, y del nivel físico que pueda mostrar el lateral surgido en el club.

Pezzella, cada vez más cerca de volver

Distinta es la situación de Pezzella, quien ya lleva más de una semana entrenándose con normalidad junto al grupo y se encuentra a más de siete meses de la operación del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda.

Desde el cuerpo técnico aseguraron que su regreso dependerá principalmente de su confianza y ritmo futbolístico, y que no será arriesgado si no está al ciento por ciento. Mientras tanto, la zaga central seguiría conformada por Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero.

Otros lesionados que sigue de cerca el cuerpo técnico

En paralelo, Maximiliano Meza continúa con su recuperación y tendría aproximadamente un mes más antes de poder volver a estar a disposición, con la esperanza de reaparecer antes del cierre del Torneo Apertura.

Por su parte, Juan Carlos Portillo afronta una recuperación más extensa y todavía tendría al menos seis meses de rehabilitación tras su operación de rodilla.

Un plantel condicionado por la fecha FIFA

A este panorama se suma la situación de los siete jugadores convocados a sus selecciones, lo que genera incertidumbre en la planificación del equipo que enfrentará a Belgrano por la fecha 13, ya que el cuerpo técnico deberá evaluar el desgaste con el que regresen.

Con este escenario, River ajusta detalles en una etapa clave de la temporada, donde el objetivo será llegar en las mejores condiciones tanto al torneo local como al inicio de su camino internacional.