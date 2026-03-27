Vélez y Yanda sumaron minutos en amistosos y ajustan detalles para el inicio del torneo

Ambos equipos se midieron en San Ramón en jornadas de Primera y Reserva, con resultados positivos en la previa del arranque del campeonato local.

Hoy 22:33

En el marco de su preparación para el inicio de la Liga Santiagueña, Vélez y Yanda FC disputaron una serie de encuentros amistosos en la ciudad de San Ramón, donde aprovecharon para sumar rodaje tanto en Primera División como en Reserva.

En la categoría Reserva, el equipo dirigido por César Pérez mostró una buena versión y se quedó con el triunfo por 2 a 1, en un partido que se jugó en dos tiempos de 30 minutos. El resultado dejó sensaciones positivas para el cuerpo técnico, que continúa evaluando variantes de cara al debut oficial.

Por su parte, en Primera División se disputaron dos encuentros. En el duelo de los titulares, Vélez se impuso por 1 a 0, mientras que en el choque de suplentes igualaron 1 a 1. Más allá de los resultados, ambos equipos aprovecharon la jornada para ajustar detalles futbolísticos y físicos en la recta final de la pretemporada.

El inicio del campeonato está previsto para el 12 de abril, con un formato dividido en dos zonas. En la Zona A – Capital, participarán Mitre, Güemes, Central Córdoba, Unión Santiago, Comercio, Estudiantes y Yanda FC. La primera fecha tendrá los cruces Mitre vs. Estudiantes, Güemes vs. Comercio y Yanda FC vs. Central Córdoba, con Unión Santiago libre.

En tanto, la Zona B – Banda estará integrada por Vélez de San Ramón, Banfield, Central Argentino, Villa Unión, Sarmiento de La Banda, Agua y Energía e Instituto Santiago. En la jornada inaugural se enfrentarán Vélez vs. Banfield, Central Argentino vs. Villa Unión y Sarmiento vs. Agua y Energía, quedando libre Instituto Santiago.

Con el torneo a la vuelta de la esquina, Vélez y Yanda ultiman detalles con la mira puesta en llegar de la mejor manera al debut.