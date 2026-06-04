Robo a turistas mendocinas: siguen sin encontrar a Román Melchert tras allanar tres viviendas

La Policía secuestró una moto. Melchert es el principal sospechoso. Morena Sayago Díaz, de 24 años, sindicada como la conductora del motovehículo ya fue detenida.

Hoy 09:12

La investigación por el violento arrebato sufrido por dos turistas mendocinas en pleno centro de Las Termas de Río Hondo sumó un nuevo capítulo este miércoles con una serie de allanamientos realizados por personal del Departamento Robo y Hurto, aunque el principal sospechoso, Román Melchert, continúa prófugo.

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El procedimiento se concretó en el marco de la causa por robo modalidad arrebato denunciada por Micaela Rodríguez, de 81 años, oriunda de Mendoza, quien el pasado 2 de junio fue despojada de su cartera cuando caminaba junto a su hija por inmediaciones de calles San Lorenzo y Caseros.

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Según la investigación, un hombre y una mujer que se movilizaban en una motocicleta interceptaron a las turistas y les sustrajeron la cartera que contenía aproximadamente 600 mil pesos, documentación personal, tarjetas y otras pertenencias.

La pesquisa permitió identificar a los presuntos autores del hecho. Ya había sido aprehendida Esther Morena Sayago Díaz, de 24 años, sindicada como la conductora del motovehículo utilizado durante el ilícito.

Con orden judicial firmada por el juez de Control y Garantías, Dr. Silvio Salice, efectivos policiales realizaron allanamientos simultáneos en tres domicilios vinculados a la causa, ubicados en los barrios La Pileta, Centro y La Palúdica.

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Como resultado de las medidas, los investigadores secuestraron una motocicleta Keller 110 cc de color negro, considerada de interés para la causa. Sin embargo, los procedimientos arrojaron resultado negativo respecto a la detención de Román Melchert, señalado como el autor material del arrebato.

Por disposición del fiscal interviniente, Dr. Rafael Zanni, se ordenó irradiar la búsqueda a toda la red policial provincial para proceder a la inmediata detención de Melchert en caso de ser localizado en la vía pública.

Fuentes policiales indicaron que el sospechoso cuenta con antecedentes y continúa siendo intensamente buscado por las fuerzas de seguridad.

La investigación permanece en curso y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.