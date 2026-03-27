Milagro en la "Ruta de la Muerte": una familia sobrevivió tras chocar un caballo y ser embestidos por un camión

El increíble accidente se produjo sobre Ruta 34, en el tramo entre Icaño y Colonia Dora. Los cinco ocupantes del auto se bajaron y segundos después el vehículo fue embestido por un camión que no llegó a frenar.

Hoy 23:26

Un escenario que pudo ser una tragedia total terminó en un verdadero milagro la noche de este viernes en la Ruta Nacional 34. En un tramo ya marcado por la fatalidad, entre las localidades de Icaño y Colonia Dora, un automóvil protagonizó un violento accidente en cadena que involucró a un equino y un transporte de carga pesada.

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El siniestro se desencadenó cuando un automóvil, en el que viajaban cinco ocupantes, colisionó frontalmente contra un caballo que se encontraba sobre la cinta asfáltica. El impacto dejó al vehículo detenido y atravesado sobre la calzada, en una posición de extrema vulnerabilidad.

La tragedia mayor se evitó por cuestión de segundos: los pasajeros lograron descender del habitáculo justo antes de que un camión, que circulaba en el mismo sentido, no pudiera frenar a tiempo e impactara de lleno contra el auto ya siniestrado.

“Fue un milagro. Los ocupantes bajaron del auto apenas chocaron al animal; si se quedaban dentro, el camión los habría aplastado", comentaron testigos en el lugar.

A pesar de la magnitud del impacto, que dejó al automóvil convertido en chatarra, el saldo de heridos fue menor en relación a la violencia del choque. Una mujer y una menor de edad fueron derivadas de urgencia al Hospital de Tránsito Dr. Miguel Ángel Sneidenit.

Según los primeros informes médicos, ambas presentan lesiones leves y se encuentran fuera de peligro.

Por otro lado lamentablemente, el animal murió en el acto debido a la fuerza del primer impacto.

Lo que más alarma a las autoridades y vecinos de la zona es la reiteración de siniestros: este accidente ocurrió exactamente en el mismo lugar donde ayer se registró otro accidente con victimas fatales.

En el sitio trabajó intensamente el personal policial de la Comisaría 55 y Seguridad Vial para ordenar el tránsito, que se vio afectado durante varias horas.