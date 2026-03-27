Olímpico y Quimsa se miden en una nueva edición del clásico santiagueño por la Liga Nacional

El encuentro se disputará en el estadio Vicente Rosales y contará con presencia de ambas parcialidades. Juegan desde las 21:30. Transmite El Clásico por Radio Panorama.

Hoy 08:47

Olímpico de La Banda será local ante Quimsa este sábado desde las 21:30 horas, en un partido clave por la Liga Nacional de Básquet. El encuentro se disputará en el estadio Vicente Rosales y contará con presencia de ambas parcialidades, en un cruce con mucho en juego para los dos. Transmite El Clásico por Radio Panorama.

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Olímpico se ubica 14° (13-19) y afronta una de sus últimas oportunidades para meterse en playoffs, luego de su derrota reciente en Boedo ante San Lorenzo. La Fusión llega en la segunda posición (20-11) y buscará sostenerse en puestos de cuartos de final, pese a haber cortado una racha de diez victorias consecutivas tras la caída en Chivilcoy. Por su parte,

En el conjunto dirigido por Lucas Victoriano se destaca Brandon Robinson como principal referencia ofensiva con 15.4 puntos de promedio, acompañado por Leonardo Lema (12.4 puntos y 8 rebotes) y Jerome Meyinsse (10.6 puntos). En el equipo bandeño, los focos están puestos en José Ascanio (13.6 puntos) y Gonzalo Bressan, quien aporta 11.3 puntos, 6.8 rebotes y presencia defensiva.

El historial entre ambos marca 58 enfrentamientos, con ventaja para Quimsa, que suma 37 victorias contra 21 de Olímpico. En esta temporada ya se cruzaron en diciembre, con triunfo de la Fusión por 81-64 en el estadio Ciudad, con Meyinsse como destacado.

El partido será arbitrado por Juan Fernández, Danilo Molina y Ezequiel Macías. En cuanto a las entradas, el club local fijó precios de $8000 la popular y $20000 la platea, además de un seguro de menor de $4000. Los tickets estarán disponibles desde las 19:45 en boleterías o a través de la web.

La jornada comenzará más temprano, ya que desde las 18:00 horas ambos equipos también se enfrentarán por La Liga Próximo, en la antesala de un clásico que promete intensidad y mucho en juego.