Atención, te dejamos tips rápidos para que tu microondas quede impecable

El microondas es un electrodoméstico esencial en la cocina argentina, utilizado por más del 70% de los hogares. Mantenerlo limpio no solo mejora su funcionamiento, sino que también evita la propagación de bacterias.

Hoy 05:31

En Argentina, el microondas se ha convertido en un aliado indispensable en la cocina, siendo utilizado en más del 70% de los hogares según un estudio de 2021. Sin embargo, su limpieza a menudo se descuida, lo que puede llevar a problemas de higiene y funcionamiento.

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Para mantener un microondas limpio de manera rápida y eficiente, es recomendable utilizar métodos que no solo ahorran tiempo, sino que también son económicos y accesibles. Un truco popular consiste en emplear agua y vinagre, dos ingredientes que suelen estar presentes en cualquier hogar argentino.

Un método efectivo consiste en llenar un recipiente apto para microondas con una mezcla de agua y vinagre en partes iguales y calentar la mezcla a máxima potencia durante 2 minutos. Esto generará vapor que ayudará a aflojar la suciedad y eliminar olores.

Una vez transcurrido el tiempo, es importante dejar reposar el recipiente dentro del microondas durante un par de minutos antes de abrirlo, ya que el vapor puede ser muy caliente. Posteriormente, con un paño o una esponja, se puede limpiar fácilmente el interior, retirando los restos de comida.

Además de este método, utilizar un limpiador específico para microondas también puede ser una opción válida. Existen productos en el mercado argentino que están diseñados para eliminar grasa y suciedad de manera efectiva, aunque suelen ser más costosos que las soluciones caseras.

Es recomendable realizar esta limpieza de forma regular, al menos una vez cada dos semanas, para evitar que la suciedad se acumule y se convierta en un problema mayor. Un microondas limpio no solo es más higiénico, sino que también puede prolongar la vida útil del aparato.

Finalmente, no hay que olvidar que un mantenimiento adecuado de los electrodomésticos, como el microondas, contribuye a la eficiencia energética en el hogar. Esto no solo es beneficioso para el medio ambiente, sino que también puede traducirse en un ahorro en la factura de electricidad.