Ex jefe de la Policía de Tucumán fue condenado a tres años de prisión por hacer trabajar a detenidos en su casa

El ex titular de la Unidad Regional Norte, Gustavo Javier Beltrán (50), fue condenado a tres años y un mes de prisión efectiva por haber trasladado de manera irregular a detenidos y utilizarlos en trabajos de albañilería en su vivienda particular, ubicada en El Cadillal.

Hoy 07:05

La sentencia se dictó mediante un juicio abreviado y, además de la pena de cárcel, se le impuso la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos. Como parte de la reparación económica, también se ordenó el decomiso de un cuatriciclo.

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El ex comisario fue hallado culpable de peculado de uso y de servicios, en concurso con abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, además de falsificación de instrumento público.

Desde la Unidad Fiscal de Delitos Complejos detallaron que Beltrán aprovechó su jerarquía para montar un esquema irregular: ordenaba traslados de detenidos sin autorización judicial y luego los destinaba a tareas de construcción tanto en dependencias policiales como en su domicilio particular.

Para concretar las maniobras, utilizó recursos del Estado, como móviles policiales, combustible y personal, desviándolos de su función pública. También se comprobó que se asentaron datos falsos en el libro de guardia para encubrir los traslados.

Uno de los hechos ocurrió el 11 de noviembre de 2025, cuando se registró de manera falsa el traslado de detenidos a una comisaría, aunque en realidad fueron llevados a una vivienda en construcción en El Cadillal, donde realizaron trabajos por orden del entonces jefe policial.

Antes de conocerse la resolución, Beltrán reconoció su responsabilidad y pidió disculpas: afirmó que su accionar no solo lo perjudicó a él, sino también a la institución policial y a su familia.



Fuente: Contexto.