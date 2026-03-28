La durísima autocrítica del Dibu Martínez tras la floja actuación de Argentina: "Hay que tener más corazón"

El triunfo 2 a 1 de la Selección Argentina ante Mauritania en La Bombonera dejó más dudas que certezas y uno de los primeros en reconocerlo fue Emiliano “Dibu” Martínez, quien fue muy crítico con el funcionamiento del equipo pese al resultado positivo.

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“Bastante flojo la verdad. Fue uno de los partidos que peor jugamos aunque sea un amistoso. Faltó mucha intensidad, faltó juego, faltó velocidad. Es algo que hay que analizar y cuando nos ponemos la camiseta de la Selección hacerlo mucho mejor”, expresó el arquero.

Autocrítica y preocupación por el rendimiento

El marplatense también destacó que el equipo permitió demasiadas llegadas del rival y pidió una reacción pensando en lo que viene.

“Trato de aparecer cuando me toca y nos llegaron demasiado. Se ganó, tampoco al rival lo conocíamos mucho y ellos se jugaron la vida. Hay que tener un poco más de corazón”, agregó el futbolista del Aston Villa.

Además, el Dibu ironizó sobre la Finalissima que debía disputarse ante España y que finalmente fue cancelada por falta de acuerdo en la sede: “Menos mal que se canceló, si jugábamos así perdíamos”, lanzó con tono crítico.

Respuesta a las críticas y mirada al Mundial

Martínez también respondió a quienes dudan del potencial del seleccionado nacional de cara a la próxima Copa del Mundo.

“El Mundial pasado fue igual, no jugamos partidos importantes e hicimos un gran Mundial. Eso va partido a partido y nosotros tenemos la experiencia de llegar lejos y ellos no”, afirmó.

El arquero también mencionó que la rotación del equipo y la reciente lesión de Panichelli, quien sufrió una rotura de ligamentos cruzados, pudo haber influido en la baja intensidad mostrada por el equipo.

Los números que reflejan la preocupación

Las estadísticas del encuentro reflejaron las dificultades del campeón del mundo, ya que Mauritania terminó con más remates totales (11 contra 7) e incluso generó más intentos en el segundo tiempo, lo que obligó a Martínez a intervenir en varias ocasiones.

Scaloni también reconoció el bajo nivel

El entrenador Lionel Scaloni coincidió con el análisis y admitió que el equipo no tuvo una buena actuación.

“Es verdad que el partido no fue bueno, esa es la realidad. Pero se sacan muchísimas conclusiones. Rivales fáciles no hay. Hoy el equipo no estuvo bien. Hay que decirlo y corregir”, aseguró el DT.

Más allá de la victoria, el cuerpo técnico ahora buscará ajustar detalles para que la Selección Argentina llegue en mejor forma a sus próximos compromisos internacionales.