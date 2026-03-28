Condiciones cambiantes en Termas de Río Hondo: lluvias y calor para este finde

Termas de Río Hondo enfrenta un día de niebla y lluvia moderada, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 31.7 grados. El pronóstico anticipa un fin de semana con calor y sol para los días siguientes.

Hoy 08:27

El día comienza en Termas de Río Hondo con una niebla moderada que afecta la visibilidad en las primeras horas de la mañana. La temperatura actual es de 23.4 °C, aunque la sensación térmica alcanza los 25.8 °C, lo que indica un clima cálido y húmedo, con una humedad del 100% y vientos suaves del oeste-noroeste a 3.6 km/h.

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Para hoy, los termenses deberán prepararse para una jornada de lluvias moderadas a intervalos. Las temperaturas mínimas rondarán los 20 °C, mientras que la máxima podría alcanzar los 31.7 °C. Este clima inestable podría generar algunas sorpresas a lo largo del día, por lo que se recomienda llevar paraguas y estar atentos a los cambios.

A medida que avanza el fin de semana, se pronostica un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. El domingo 29 de marzo traerá un día soleado, con mínimas de 21.8 °C y máximas que podrían llegar a los 33.6 °C. Los termenses podrán disfrutar de un respiro de la lluvia, aunque las temperaturas seguirán en aumento.

El lunes 30 de marzo también se presentará soleado, con mínimas de 22.7 °C y máximas de 34.9 °C. Este clima cálido y despejado será ideal para las actividades al aire libre, brindando a los termenses la oportunidad de disfrutar del buen tiempo.

En resumen, hoy los termenses deberán estar listos para un día de lluvias moderadas y temperaturas que van de los 20 °C a los 31.7 °C. Los próximos días prometen ser más cálidos y soleados, lo que permitirá disfrutar de un clima más agradable en Termas de Río Hondo.