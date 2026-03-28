Condiciones cambiantes en Termas de Río Hondo: lluvias y calor para este finde

Termas de Río Hondo enfrenta un día de niebla y lluvia moderada, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 31.7 grados. El pronóstico anticipa un fin de semana con calor y sol para los días siguientes.
El día comienza en Termas de Río Hondo con una niebla moderada que afecta la visibilidad en las primeras horas de la mañana. La temperatura actual es de 23.4 °C, aunque la sensación térmica alcanza los 25.8 °C, lo que indica un clima cálido y húmedo, con una humedad del 100% y vientos suaves del oeste-noroeste a 3.6 km/h.
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Para hoy, los termenses deberán prepararse para una jornada de lluvias moderadas a intervalos. Las temperaturas mínimas rondarán los 20 °C, mientras que la máxima podría alcanzar los 31.7 °C. Este clima inestable podría generar algunas sorpresas a lo largo del día, por lo que se recomienda llevar paraguas y estar atentos a los cambios.
A medida que avanza el fin de semana, se pronostica un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. El domingo 29 de marzo traerá un día soleado, con mínimas de 21.8 °C y máximas que podrían llegar a los 33.6 °C. Los termenses podrán disfrutar de un respiro de la lluvia, aunque las temperaturas seguirán en aumento.
El lunes 30 de marzo también se presentará soleado, con mínimas de 22.7 °C y máximas de 34.9 °C. Este clima cálido y despejado será ideal para las actividades al aire libre, brindando a los termenses la oportunidad de disfrutar del buen tiempo.
En resumen, hoy los termenses deberán estar listos para un día de lluvias moderadas y temperaturas que van de los 20 °C a los 31.7 °C. Los próximos días prometen ser más cálidos y soleados, lo que permitirá disfrutar de un clima más agradable en Termas de Río Hondo.