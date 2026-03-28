Qué dijo Franco Colapinto tras terminar 15° en la clasificación del Gran Premio de Japón

El piloto argentino analizó su desempeño en Suzuka y confió en dar pelea en la carrera que se realizará durante la madrugada del domingo.

Hoy 09:21

El piloto argentino Franco Colapinto analizó su desempeño tras finalizar en el puesto 15° en la clasificación del Gran Premio de Japón de Fórmula 1, disputado en el circuito de Suzuka, y fue sincero sobre las dificultades que tuvo su monoplaza durante el fin de semana.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“No fue el resultado que esperábamos hoy en la clasificación. Este fin de semana tuvimos muchos problemas de ritmo con poco combustible. El coche se siente mejor con mucho combustible y espero que sea un buen augurio para mañana”, explicó el bonaerense.

Te recomendamos: Franco Colapinto largará 15° en Japón: la pole quedó en manos de Kimi Antonelli

Las dificultades en la clasificación

Colapinto logró avanzar a la Q2, aunque no pudo meterse entre los diez mejores. El argentino reconoció que faltó aprovechar el potencial del auto en el momento clave.

“En la Q1 mejoramos, pero en la Q2 no dimos el paso necesario para llegar a la Q3. Con estos autos es fundamental estar en la ventana de funcionamiento adecuada y no lo hicimos”, señaló.

Además, remarcó que todavía está en proceso de adaptación al trazado japonés: “Es la primera vez que conduzco en Suzuka. Es un circuito divertido, pero muy técnico, así que hay cosas por mejorar”.

La esperanza está en el ritmo de carrera

Más allá del resultado en la qualy, Colapinto se mostró optimista de cara a la competencia del domingo y destacó que el rendimiento del auto mejora con mayor carga de combustible. “El ritmo de carrera es mejor que en la qualy. Si podemos mantenerlo, esperamos poder luchar. Intentaré tener una buena largada e ir para adelante”, afirmó.

Te recomendamos: La advertencia de la FIA a Franco Colapinto tras su incidente con Verstappen en la práctica del GP de Japón

Cómo quedó la clasificación

La clasificación en Suzuka tuvo como gran protagonista al joven italiano Andrea Kimi Antonelli, que se quedó con la pole position. Colapinto terminó 15°, mientras que su compañero Pierre Gasly (7°) logró meterse en el top diez.

En los tiempos, el argentino registró 1:30.627 en la clasificación, mientras que Gasly marcó 1:29.691.

Cuándo se corre la carrera

El Gran Premio de Japón se disputará este domingo desde las 2:00 (hora de Argentina) y podrá verse a través de Disney+ y Fox Sports.

Colapinto buscará avanzar posiciones y sumar experiencia en uno de los circuitos más exigentes del calendario de la Fórmula 1.