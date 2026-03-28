Eugenia Ruiz habló de la detención de su hermano: “Tiene un consumo problemático”

La santiagueña, ex participante de Gran Hermano, abordó el tema en diálogo con periodistas del espectáculo. Su hermano fue detenido esta semana acusado de violencia violencia física, psicológica y sexual contra su pareja.

Hoy 09:36

Un nuevo escándalo de violencia de género sacudió al mundo de la televisión y, particularmente, al entorno de Eugenia Ruiz, participante de Gran Hermano. La noticia de la detención de su hermano, Fernando Ruiz, en Santiago del Estero, conmocionó al círculo íntimo de la concursante y al ambiente del espectáculo.

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Como se recordará, Fernando Ruiz fue detenido en la semana por violencia de género. El abogado de 50 años está acusado de ejercer violencia psicológica, física y sexual contra su pareja.

Eugenia Ruiz no esquivó el tema de las adicciones y fue contundente: “Sí voy a decir que mi hermano tiene un consumo problemático. Mi hermano es adicto a las drogas, más precisamente al alcohol y a la cocaína. Las cosas como son. Es un tema doloroso, obviamente, sobre todo para mis padres, que son dos personas no de bien, de lo que sigue. Y andá y preguntá en Santiago por Machi y la Cristina. Son dos personas honorables mis padres, que por suerte esta situación no les ha caído como un baldazo de agua fría, porque este verano con la Titi, mi hermana, nos hemos puesto a hablar y hemos dicho basta, dejemos de negar esta situación, porque como toda situación dolorosa, obviamente uno tiende a negar”.

La participante relató que la familia decidió enfrentar el problema: “Nos hemos juntado y hemos tenido una entrevista con un psicólogo especialista en el tema de adicciones y como nos ha dicho él, el adicto tiene tres caminos si no se trata: o terminas hospitalizado, preso o muerto. Y para salir tienes que tocar fondo. Y lamentablemente, esto es parte del proceso doloroso que tendremos que afrontar como familia”.