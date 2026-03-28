Semana Santa en Santiago del Estero: la Municipalidad de la Capital y Turismo presentaron el programa de actividades

El cronograma incluye misas, celebraciones especiales y tradicionales vía crucis, entre otras propuestas que convocan a los fieles a participar con espíritu de reflexión y encuentro.

Hoy 09:55

En una conferencia de prensa, la Municipalidad de la Capital y la Subsecretaría de Turismo de la provincia dieron a conocer el programa oficial de celebraciones para la Semana Santa 2026, que se desarrollará desde el domingo 29 de marzo hasta el viernes 3 de abril.

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El cronograma incluye misas, celebraciones especiales y tradicionales vía crucis, entre otras propuestas que convocan a los fieles a participar con espíritu de reflexión y encuentro.

Al respecto, el director de Cultura, Francisco Avendaño, indicó que "el objetivo de estas iniciativas es promover la reflexión, el encuentro comunitario y el fortalecimiento de nuestras tradiciones, fomentando al mismo tiempo el turismo local y la participación de las familias".

En tanto, el subsecretario de Turismo de la Provincia, Nelson Bravo, invitó a los vecinos y turistas "a sumarse a las diversas actividades culturales y recreativas que la provincia, el municipio y las organizaciones religiosas organizaron para celebrar uno de los momentos más significativos del calendario litúrgico cristiano".

Las actividades comenzarán el domingo 29 con la tradicional bendición de ramos en la explanada municipal a las 11 horas.

El lunes 30 se realizará el Via Crucis Viviente desde la iglesia La Merced a partir de las 20 horas.

El martes 31, en tanto, se realizará el Via Crucis con Violines desde la iglesia San Francisco a las 18 horas, además de la Misa Crismal en la iglesia Catedral a las 20.

El miércoles 1 de abril se desarrollará la Procesión del Amo Jesús en la iglesia Santo Domingo a las 21 horas. Asimismo, desde el jueves 2 hasta el domingo 5, se llevará a cabo un Encuentro Nacional de Artesanos en el Parque Oeste a partir de las 18.

El viernes 3 tendrá lugar el Via Crucis en Bicicletas desde la parroquia Nuestra Señora de Sumampa a las 08 horas. Además, a las 20 se hará el Descendimiento de la Cruz en la iglesia La Merced, donde también se realizará la Procesión del Santo Sepulcro a las 21.

También participaron de la conferencia de prensa la directora del Museo "San Francisco Solano", Fátima Duarte; el coordinador del Via Crucis en Bicicletas, Rubén Pallares y el coordinador del Via Crucis con Violines, conocido como "El duende del violín".