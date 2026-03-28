Otra vez Andrea del Boca es noticia en Gran Hermano: casi se “desnuca” en un inesperado accidente

La reconocida actriz sigue protagonizando insólitos e incómodos momentos en el reality de Telefe. Esta vez sufrió un accidente que podría haberla lesionado seriamente.

Hoy 08:49

A pocas horas de su regreso a la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Andrea del Boca protagonizó un inesperado accidente que generó preocupación entre sus compañeros.

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La actriz perdió el equilibrio mientras estaba sentada en una silla, cuando el respaldo cedió hacia atrás y terminó golpeando fuertemente su espalda. El episodio tomó por sorpresa a varios de los participantes que se encontraban cerca, quienes reaccionaron de inmediato al verla afectada, aunque al comienzo creyeron que se trataba de una broma.

“Ay, Andre…”, exclamó Titi al ver la caída de la productora. Rápidamente, con evidentes muestras de dolor, Andrea insultó al aire: “La con... de mi madre”. “¿Estás bien?”, quiso saber Daniela De Lucía. Nazareno también fue testigo del momento y advirtió: “Se habrá asustado”.

En las redes sociales, las especulaciones no tardaron en multiplicarse tras el episodio que protagonizó la cantante. Muchos usuarios comenzaron a plantear la posibilidad de que deba abandonar momentáneamente la casa para ser evaluada por el equipo médico, sobre todo ante la falta de precisiones oficiales sobre su estado de salud y luego de que la transmisión se haya cortado de inmediato.