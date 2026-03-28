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Las condiciones climáticas en Añatuya durante el último fin de semana de marzo

El clima en Añatuya, Santiago del Estero, muestra un cambio notable para este fin de semana.

Hoy 08:30

El clima actual en Añatuya se presenta soleado con una temperatura de 23.1 °C, aunque la sensación térmica asciende a 25.4 °C. La humedad se mantiene alta, alcanzando un 91%, mientras que el viento sopla a 6.8 km/h desde el este-noreste. Esta combinación de factores hace que la jornada sea bastante calurosa para los añatuyenses que disfrutan del sol.

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Sin embargo, el pronóstico para hoy, Sábado 28 de marzo de 2026, indica que se esperan lluvias moderadas a intervalos a medida que avanza el día. La temperatura mínima se posicionará en 22.2 °C y se prevé que la máxima alcance los 36 °C, lo que generará un contraste significativo en las condiciones climáticas.

El día de mañana, Domingo 29 de marzo, el clima se tornará soleado nuevamente, con mínimas de 25.2 °C y máximas que podrían llegar a los 36.9 °C. Esta mejora temporal permitirá a los añatuyenses disfrutar de un día más cálido, aunque las temperaturas continuarán elevadas.

Para el lunes 30 de marzo, se anticipa que el sol seguirá brillando, con mínimas de 25.5 °C y máximas que podrían alcanzar los 38.2 °C. Este incremento en la temperatura podría hacer que el calor sea más intenso, y los añatuyenses deben estar preparados para el aumento del calor.

En resumen, el clima en Añatuya para el fin de semana presenta una mezcla de lluvias y calor extremo, donde hoy se esperan lluvias moderadas con temperaturas que oscilarán entre 22.2 °C y 36 °C. Mañana y el lunes, el sol hará su regreso, con temperaturas que se acercan a los 39 °C, lo que podría ser un desafío para los habitantes de la región.

TEMAS Clima en Santiago del Estero Añatuya Servicio Meteorológico Nacional SMN

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