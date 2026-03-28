Impacto minero: Catamarca firmó un importante convenio con el CFI

El Gobierno de Catamarca suscribió un convenio con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para evaluar el impacto acumulativo de la actividad minera sobre los recursos hídricos del oeste provincial.

Hoy 07:10

El acuerdo fue firmado por el gobernador Raúl Jalil y el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, quien estuvo de visita la semana pasada en la provincia, en la que también se rubricaron acuerdos sobre energías renovables y financiamiento para pymes.

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El objetivo central es elaborar un Plan Integral de Manejo y Control Hidrológico-Ambiental para las cuencas del oeste catamarqueño. Los trabajos se focalizarán inicialmente en los departamentos de Antofagasta de la Sierra, Belén, Santa María, Andalgalá, Pomán y Tinogasta, aunque no se descarta la extensión a otras regiones estratégicas.

De acuerdo a lo publicado por El Ancasti de Catamarca, entre los principales ejes figuran el análisis de las áreas de influencia minera, el diseño de protocolos específicos de control ambiental y la generación de información técnica para mejorar la planificación territorial.

El convenio se enmarca en el Plan Maestro del Agua provincial y apunta a fortalecer el control institucional sobre los recursos hídricos en una zona donde se concentran los principales proyectos mineros de la provincia, entre ellos los de litio y cobre que el gobierno provincial viene impulsando con inversores nacionales e internacionales.