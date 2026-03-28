El hielo que protege Alaska se está desvaneciendo más rápido de lo previsto

El hielo marino estable en la costa de Alaska desaparece rápidamente, acortando la temporada de hielo en semanas y meses. Este cambio impacta la seguridad en los viajes y las condiciones de caza de las comunidades locales.

Hoy 06:57

Un estudio reciente reveló que el hielo marino en la costa de Alaska se está desvaneciendo a un ritmo alarmante, lo que ha llevado a la temporada de hielo a acortarse en semanas e incluso meses en las últimas décadas. Según los investigadores de la Universidad de Alaska Fairbanks, el hielo se forma más tarde en otoño y, en algunos casos, se rompe antes en primavera, afectando a áreas como el Mar de Beaufort, que anteriormente se consideraban relativamente estables.

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El estudio, liderado por el profesor Andrew Mahoney del Instituto Geofísico de la Universidad de Alaska Fairbanks, analizó datos de 27 años y fue publicado en enero en el Journal of Geophysical Research: Oceans. Este trabajo amplía un análisis previo de Mahoney que abarcaba datos desde 1996 hasta 2008, extendiendo la línea temporal hasta 2023 y centrándose en los mares de Chukchi y Beaufort.

Disminución del hielo en el Mar de Beaufort

El hielo marino que se mantiene fijo a la costa, conocido como hielo de landfast, ha disminuido en el Mar de Chukchi durante décadas. Las nuevas investigaciones indican que el Mar de Beaufort está experimentando declives similares después de haber permanecido estable desde la década de 1970 hasta principios de 2000.

"El hielo de landfast es el que utilizan las personas", comentó Mahoney. "Tiene una conexión mucho más inmediata con los humanos". Las comunidades dependen de este hielo estable para acceder a áreas de caza y pesca, además de utilizarlo para caminos de hielo temporales que permiten el acceso a infraestructuras costeras.

El hielo de landfast también actúa como una barrera natural, reduciendo el impacto de las olas en la costa y permitiendo que el agua de los ríos se extienda más mar adentro. Mahoney agregó: "La reducción de la temporada de hielo de landfast podría ser aún más relevante para las comunidades costeras que cualquier pérdida de área de hielo durante esa temporada, ya que expone más las costas a las olas y hace que las condiciones de caza sean mucho más inciertas".

Retraso en la formación del hielo

El acortamiento de la temporada de hielo se debe en gran medida a que el hielo se forma más tarde en el año. A pesar de que las temperaturas del aire caen por debajo de cero en otoño, el océano retiene el calor durante más tiempo, lo que retrasa la formación de hielo sólido a lo largo de la costa. Entre 1996 y 2023, la temporada de hielo de landfast se acortó en 57 días en el Mar de Chukchi y en 39 días en el Mar de Beaufort. En el Chukchi, este cambio refleja tanto la formación tardía del hielo como la ruptura anticipada, mientras que en el Beaufort, la reducción se debe principalmente al retraso en la formación.

Importancia del hielo de landfast

El hielo de landfast puede anclarse a la costa de varias maneras, ya sea congelándose directamente a la orilla, anclándose a áreas poco profundas del fondo marino o conectándose con crestas de hielo que están en el fondo. Mahoney indicó: "El hielo de landfast está disminuyendo junto con el resto del hielo en el Ártico. En algunos aspectos, sigue las mismas tendencias que observamos en el resto del Ártico, pero también estamos viendo algunos cambios nuevos".

Hielo más delgado y menos anclajes

La disminución del hielo de landfast en el Mar de Beaufort también se refleja en su participación en el total de hielo de landfast a lo largo de la plataforma continental exterior de EE.UU., que cayó del 3.8% en los primeros nueve años del conjunto de datos a un 2% en los últimos nueve años (2014-2023). Los investigadores encontraron que el hielo en el Mar de Beaufort ya no se extiende tan lejos mar adentro como lo hacía antes, ya que anteriormente alcanzaba aguas de aproximadamente 20 metros de profundidad, una característica que lo diferenciaba de otras regiones del Ártico donde el hielo de landfast ya se había retirado.

El equipo sugiere que este cambio podría estar relacionado con el adelgazamiento general del hielo marino en el Ártico. El hielo más delgado conduce a menos crestas ancladas con bases lo suficientemente profundas como para sujetar el hielo al fondo marino. Mahoney comentó: "Estamos viendo evidencia de que las crestas ancladas no se están formando donde solían".

Preguntas sin respuesta sobre la formación del hielo

Mahoney subrayó que se necesita más investigación para determinar exactamente por qué están ocurriendo estos cambios. "Aquí es donde entra la parte del huevo y la gallina", dijo. "Porque una vez que una cresta se convierte en anclada, actúa como un embotellamiento; el hielo adicional se acumula en ella y se hace más grande y más grande. Pero aún no sabemos si la acción que inicia la cresta simplemente no está ocurriendo o si el embotellamiento posterior no está sucediendo".

El estudio se basó en datos del Centro Nacional de Hielo y del Programa de Hielo Marítimo de Alaska.