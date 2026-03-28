Cuando la inteligencia artificial avanza, el verdadero diferencial vuelve a ser el humano

En medio de esta transformación tecnológica, aparece una pregunta más profunda qué técnica: ¿qué lugar ocupa hoy el liderazgo humano?

Hoy 05:19

Por Christian Oliz, en diario Ámbito

La expansión de la inteligencia artificial en la educación superior no es una hipótesis futura: es un hecho presente. Plataformas, asistentes virtuales y sistemas de automatización ya forman parte del día a día en universidades y espacios de formación. Sin embargo, en medio de esta transformación tecnológica, aparece una pregunta más profunda qué técnica: ¿qué lugar ocupa hoy el liderazgo humano?

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El debate no pasa únicamente por la incorporación de herramientas, sino por la capacidad de adaptación de quienes lideran procesos educativos. La tecnología avanza rápido. La conciencia humana, no siempre al mismo ritmo.

El primer punto a comprender es que la inteligencia artificial no reemplaza el liderazgo. Lo expone. Lo deja en evidencia.

Porque cuando el acceso a la información se vuelve inmediato y masivo, el rol del docente, del formador o del líder educativo deja de estar centrado en “transmitir contenido” y pasa a estar enfocado en desarrollar criterio, pensamiento crítico y capacidad de discernimiento.

Ahí es donde el liderazgo humano no pierde valor. Lo multiplica.

El verdadero desafío en el ámbito educativo hoy no es tecnológico, es cultural.

Por un lado, estudiantes con acceso ilimitado a información, pero muchas veces con baja capacidad de profundización.

Por el otro, los líderes educativos deben gestionar contextos atravesados por la inmediatez, la distracción y, en muchos casos, el “facilismo” que puede generar la automatización.

En este escenario, aparece una tensión concreta: más herramientas, pero no necesariamente más aprendizaje.

La inteligencia artificial puede resolver tareas, sintetizar contenidos y acelerar procesos. Pero no puede —al menos hoy— reemplazar habilidades profundamente humanas como la interpretación, la ética, la toma de decisiones en contexto o la construcción de sentido.

Por eso, el liderazgo en educación en 2026 requiere un cambio de paradigma.

Ya no alcanza con saber. Es necesario saber liderarse.

Un líder educativo hoy necesita desarrollar tres capacidades clave:

Primero, autoconocimiento.

Porque en un entorno en el que todo cambia, la única estabilidad posible es la interna. Un líder que no se observa a sí mismo difícilmente pueda acompañar procesos de transformación en otros.

Segundo, gestión de la atención y la conciencia.

En un mundo lleno de estímulos, liderar implica ayudar a enfocar. No solo en contenidos, sino también en procesos de aprendizaje más profundos y sostenidos.

Tercero, coherencia entre lo que dice, lo que hace y lo que promueve.

Frente a estudiantes cada vez más informados, la autoridad ya no se impone. Se construye desde la credibilidad.

En nuestra experiencia desde ChristianOlizCOACH, trabajando con organizaciones educativas y corporativas, vemos que la incorporación de inteligencia artificial sin un acompañamiento en liderazgo humano genera un efecto claro. Existen herramientas técnicas disponibles, pero bajo nivel de adopción consciente y estratégico, por la desconexión con la propia herramienta: la humana.

La tecnología, por sí sola, no transforma. Lo que transforma es cómo las personas la integran en su forma de pensar, decidir y actuar.

Por eso, es importante en cualquier proceso de incorporación de IA acompañar a líderes, equipos y organizaciones a integrar tres dimensiones de manera simultánea:

Tecnología, para optimizar procesos y ampliar posibilidades.

Procesos, para ordenar la gestión y generar claridad operativa.

Dimensión humana, para desarrollar autoliderazgo, comunicación y cultura.

Aplicado al ámbito educativo, esto implica trabajar no solo en la incorporación de IA, sino en cómo los líderes diseñan experiencias de aprendizaje donde la tecnología sea un medio y no un fin.

También requiere abordar conversaciones incómodas, pero necesarias.

¿Qué tipo de profesionales estamos formando?

¿Personas que dependen de la tecnología o personas que saben utilizarla con criterio?

El riesgo no es que la inteligencia artificial reduzca puestos de trabajo. El verdadero riesgo es que reduzca la capacidad humana de pensar, cuestionar y crear valor.

Y eso no se resuelve con más tecnología. Se resuelve con más conciencia.

El liderazgo humano en educación hoy no consiste en competir con la inteligencia artificial, sino en elevar el nivel de humanidad con el que la utilizamos.

Porque, en definitiva, la ventaja no estará en quién tenga acceso a mejores herramientas, sino en quién cuente con la capacidad de hacer mejores preguntas, tomar mejores decisiones y generar aprendizaje real en otros.

La transformación educativa no será sólo digital. Será, sobre todo, humana.

Y la pregunta que queda abierta es tan simple como desafiante:

¿Estamos formando usuarios de tecnología o líderes capaces de pensar en un mundo atravesado por ella?