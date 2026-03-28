Sinner y Lehecka disputarán una histórica final en el Masters 1000 de Miami

El italiano irá por el ‘Doblete del sol’, tras consagrarse campeón del Indian Wells, mientras que el checo se enfrenta al partido más importante de su carrera.

Hoy 00:05

El Masters 1000 de Miami ya tiene a sus finalistas. Jannik Sinner, número dos del ranking mundial, y Jirí Lehecka se enfrentarán este domingo en la definición del torneo tras superar con solidez sus respectivos compromisos de semifinales.

El italiano llegó a la final luego de vencer al alemán Alexander Zverev por 6-3 y 7-6 (4), en un partido exigente que logró cerrar en sets corridos para ratificar su gran presente en el circuito.

Lehecka, la gran sorpresa del torneo

Por su parte, el checo Jirí Lehecka se metió en la primera final de Masters 1000 de su carrera tras derrotar con contundencia al francés Arthur Fils por 6-2 y 6-2, en un encuentro que dominó de principio a fin.

El europeo se convirtió en una de las revelaciones del certamen y ahora intentará dar el gran golpe frente a uno de los mejores jugadores de la actualidad.

Sinner va por el “Sunshine Double”

Sinner buscará coronar su gran temporada y alcanzar el denominado “Sunshine Double”, un logro reservado para pocos tenistas en la historia.

Este hito consiste en ganar en una misma temporada los torneos de Indian Wells y el Miami Open, los dos Masters 1000 que se disputan consecutivamente en marzo en Estados Unidos y que son considerados los más prestigiosos del calendario después de los Grand Slam.

Una final con promesa de gran nivel

La final enfrentará a dos jugadores en gran forma: Sinner, como uno de los máximos candidatos al título, y Lehecka, que intentará consagrarse en el partido más importante de su carrera.

El duelo definitorio promete un alto nivel tenístico y marcará el cierre de una nueva edición de uno de los torneos más importantes del circuito profesional.