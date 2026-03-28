Escracharon a Wanda Nara y su novio por sus malos modales en el tren bala de Japón

La foto del polémico comportamiento de la pareja. El hombre contó que fue una experiencia de terror y varios argentinos se comunicaron con él para disculparse.

Hoy 14:25

Wanda Nara y Martín Migueles fueron expuestos en las redes por un japonés que viajó con ellos en el tren bala. El hombre explicó que sus modales le parecieron de terror y dio detalles del desagradable viaje.

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“Había un extranjero sentado en su asiento, hablando a gritos por teléfono, totalmente reclinado, con los zapatos sobre el asiento de enfrente. Pensé: ‘No quiero estar cerca de estos tipos’”, escribió en X junto a una foto donde se ve a la conductora y su pareja con los pies levantados y apoyados donde no deberían.

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Luego, agregó: “Fue un infierno (incluso en el vagón verde ya no hay sensación de seguridad). Ya ni siquiera se trata de asientos reclinables; es más bien como, ¿Estos tipos hablan en serio...? Me preguntaba si este estilo era común en el extranjero, pero supongo que no es así, ¿verdad?”.

Varios argentinos que encontraron la publicación no tardaron en disculparse, mientras que otros fueron letales contra Nara y su novio. “Es una argentina escandalosa y vulgar, en su país la conocen por polémica, nunca estudió. La cara no es la real, utiliza puro Photoshop”, fue uno de los comentarios que se leyeron.