Detienen a un joven en Barranqueras tras el hallazgo de cocaína

Efectivos de la División Microtráfico Metropolitana realizaron un allanamiento en Barranqueras, Chaco, donde se incautaron casi 800 gramos de cocaína y se detuvo a un joven de 27 años por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

Hoy 03:28

Efectivos de la División Microtráfico Metropolitana ejecutaron un operativo en Barranqueras, donde lograron incautar casi 800 gramos de cocaína, además de otros elementos relacionados con el tráfico de drogas.

El procedimiento tuvo lugar entre las 19:30 y las 22:30 del martes, en un domicilio situado en un pasillo interno del barrio Aipo, en el contexto de una investigación sobre una supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

La operación fue coordinada por la Fiscalía Antidrogas N° 2 y el Juzgado de Garantías N° 5, quienes supervisaron el allanamiento.

Durante la diligencia, los investigadores encontraron ocho envoltorios con cocaína fraccionada, además de otros paquetes que sumaron un total de 786 gramos de la sustancia prohibida.

Asimismo, se confiscó una pequeña cantidad de marihuana, junto a balanzas digitales, recortes, un teléfono celular, una tijera, un cuchillo con restos de cocaína y una suma de 596 mil pesos en efectivo.

Como resultado del operativo, un hombre de 27 años fue detenido, descrito como “un presunto narco que aterrorizaba la zona portuaria”, quedando a disposición de la Justicia bajo la acusación de infracción a la Ley de Estupefacientes.

El allanamiento recibió el apoyo del Cuerpo de Operaciones Motorizadas (COM) Metropolitana, que garantizó la seguridad en el perímetro externo del inmueble durante el desarrollo del mismo.