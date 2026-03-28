La decisión de Coudet para recuperar a Colidio y Salas, cuestionados por los hinchas de River

En la minipretemporada en Cardales, el Chacho probó a los dos delanteros y su intención es que vuelvan al nivel que los hizo llegar al Millonario.

Hoy 13:37

Desde su presentación como entrenador de River Plate, Eduardo Coudet dejó en claro su mensaje: todos los futbolistas empiezan desde cero y jugará quien esté en mejor nivel, sin importar nombres ni trayectorias.

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“Yo no miro documentos ni nacionalidad, juega el que mejor está”, había afirmado el DT, que ahora trabaja especialmente en recuperar la confianza de Facundo Colidio y Maximiliano Salas, dos jugadores que fueron cuestionados por los hinchas en los últimos meses.

Nuevas pruebas en la minipretemporada

Durante la minipretemporada realizada en Cardales, el entrenador debió trabajar con varias ausencias importantes, entre convocados a selecciones y lesionados como Gonzalo Montiel.

En ese contexto, el Chacho aprovechó los entrenamientos en doble turno para probar variantes tácticas. Tras utilizar un 4-2-3-1 en sus primeros partidos, ensayó un 4-3-3 con un tridente ofensivo integrado por Sebastián Driussi, Colidio y Salas.

Driussi fue el único titular en los tres partidos del ciclo y ya marcó dos goles, mientras que la situación de Colidio y Salas fue más irregular.

La situación de Colidio y Salas

Colidio ingresó desde el banco en el debut ante Huracán, pero fue expulsado y debió cumplir dos fechas de suspensión.

En tanto, Salas tuvo pocos minutos en los primeros encuentros, aunque sumó media hora en el partido disputado en Córdoba, donde logró marcar un gol que le permitió cortar una sequía de más de cinco meses.

La idea del cuerpo técnico es clara: darles minutos de manera progresiva para que puedan recuperar confianza y volver a ser opciones importantes dentro del plantel.

Los ensayos tácticos también deben analizarse en contexto, ya que varios jugadores ofensivos no estuvieron disponibles en los entrenamientos, como Ian Subiabre, Kendry Páez y Juan Fernando Quintero, habituales alternativas en ataque.

Entre los que sí participaron aparecen Joaquín Freitas, que sigue en la pelea por un lugar, y Agustín Ruberto, quien por ahora corre desde atrás.

Con este panorama, Coudet busca ampliar las variantes ofensivas y potenciar a todo el plantel pensando en un calendario exigente para River en lo que resta de la temporada.