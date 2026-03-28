Tras el triunfo ante Mauritania, Argentina disputó otro amistoso ante la Sub-20: cómo salieron y quiénes jugaron

El equipo dirigido por Lionel Scaloni continúa con su puesto a punto de cara al Mundial

Hoy 14:34

Luego del ajustado triunfo ante Mauritania en La Bombonera, que dejó algunas dudas por el rendimiento colectivo, la Selección Argentina volvió rápidamente a la actividad con un amistoso interno frente al seleccionado Sub 20 dirigido por Diego Placente.

El encuentro se disputó en el complejo de Juveniles del Predio Lionel Andrés Messi en Ezeiza y terminó con triunfo por 1 a 0 para el equipo de Lionel Scaloni, en un partido informal dividido en dos tiempos de 40 minutos.

Minutos para los que menos jugaron

El objetivo principal del cuerpo técnico fue darle rodaje a los futbolistas que no tuvieron demasiada participación en el amistoso anterior, aunque hubo algunas excepciones como Agustín Giay, Exequiel Palacios, Nico Paz, José López, Franco Mastantuono y Gabriel Rojas, quienes también sumaron minutos.

El único gol del encuentro lo convirtió José “el Flaco” López, tras una buena jugada colectiva que le permitió a la Scaloneta quedarse con la victoria.

En el primer tiempo, la formación contó con Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Oyamendi y Nicolás Tagliafico; Valentín Barco, Leandro Paredes y Exequiel Palacios; y Gianluca Prestianni, José López y Nico Paz en ataque.

Cambios y trabajos regenerativos

En la segunda parte ingresaron Máximo Perrone, Franco Mastantuono, Giuliano Simeone, Juan Musso, Gabriel Rojas y Tomás Palacios, en una práctica que permitió al DT observar variantes.

Por su parte, los futbolistas que tuvieron mayor carga de minutos ante Mauritania, como Enzo Fernández, Marcos Acuña, Nahuel Molina, Thiago Almada, Alexis Mac Allister y Cristian Romero, realizaron trabajos regenerativos en el gimnasio para optimizar su recuperación.

Domingo libre y foco en Zambia

Tras esta práctica, el cuerpo técnico decidió otorgar domingo libre al plantel, que volverá a entrenarse el lunes pensando en el próximo compromiso.

La Selección Argentina enfrentará a Zambia el miércoles en un nuevo amistoso que se disputará nuevamente en La Bombonera, y en la previa Lionel Scaloni brindará una conferencia de prensa para anticipar el encuentro.