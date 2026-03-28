Güemes y Mitre se enfrentan en un clásico imperdible en el “Madre de Ciudades”

El Gaucho y el Aurinegro se ven las caras por la séptima fecha de la Primera Nacional.

Hoy 08:21

El fútbol de Santiago del Estero vivirá una nueva edición del clásico entre Güemes y Mitre, que se enfrentarán este domingo en el Estadio Único, en un partido correspondiente al cruce interzonal de la Primera Nacional.

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La previa del encuentro estuvo marcada por la polémica en torno al precio de las entradas, ya que desde la dirigencia del Aurinegro consideraron elevados los valores fijados por el club local: $25.000 la popular y $30.000 la platea.

Pese a los cuestionamientos, la dirigencia del Gaucho decidió mantener los precios y apuesta a que el estadio presente un buen marco de público para uno de los partidos más importantes del calendario local.

El encuentro contará con el arbitraje de Nahuel Viñas, quien estará acompañado por Martín Diego como asistente 1 y Sebastián Osudar como asistente 2, mientras que Federico Guaymas será el cuarto árbitro.

Cómo llegan Güemes y Mitre

En lo deportivo, ambos equipos llegan tras empates en la fecha anterior. Güemes igualó 1 a 1 como local frente a Agropecuario, mientras que Mitre empató 0 a 0 en su visita a Defensores de Belgrano.

En la tabla, el Gaucho se encuentra en el puesto 13 de la Zona B con cinco puntos, mientras que el Aurinegro ocupa la posición 12 de la Zona A con seis unidades.

Con este panorama, todo está dado para que el Madre de Ciudades sea escenario de un clásico santiagueño intenso, con dos equipos que buscarán quedarse con un triunfo clave para escalar posiciones.