La tremenda confesión de Pezzella tras superar su lesión en River: "Estaba en un camino oscuro"

A pocos días de su regreso a las canchas tras una ruptura de ligamentos que lo mantuvo más de siete meses inactivo, Germán Pezzella abrió su corazón y contó el difícil proceso personal que atravesó desde aquella lesión sufrida ante Independiente.

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El defensor de River reconoció que antes de la lesión no estaba atravesando un buen momento y que esa situación fue una señal para detenerse y replantear varias cuestiones de su vida personal y profesional.

Un momento personal complejo

“El último año previo a la lesión no estaba pasando por un buen momento y todo tiene una consecuencia”, admitió el zaguero en una entrevista con la periodista Sofía Martínez.

En ese sentido, reflexionó sobre la exigencia del fútbol profesional y la necesidad de frenar cuando las cosas no van bien.

“Cuando estás en ese camino un poco oscuro, terminan mandándote algo para llamarte la atención y decir que hay que frenar”, expresó. Y agregó: “Empezar de cero, desde donde puedas, para volver a ser”.

La dificultad de disfrutar el presente

Sin referirse directamente a la salud mental, el campeón del mundo con la Selección Argentina reconoció que le costaba disfrutar su presente, incluso después de haber logrado grandes objetivos en su carrera.

“Muchos te dicen lo fácil: ‘Saliste campeón del mundo, vivís en España’. Pero a veces no es tan simple”, explicó.

También contó que su regreso a River, el club del cual es hincha, tampoco le generó la felicidad que esperaba en un primer momento.

“Cuando vine me di cuenta de que no estaba terminando de disfrutar. El trabajo era mucho más introspectivo y me superó”, confesó.

Una enseñanza y una nueva mirada

Pezzella también aseguró que esta etapa le dejó un aprendizaje importante sobre la importancia de las personas cercanas y de valorar los pequeños momentos.

“En la vorágine del fútbol muchas veces nos aislamos por la exposición y perdemos el foco de la gente que tenemos al lado”, analizó.

Ahora, ya recuperado y nuevamente considerado por Eduardo Coudet, quien podría incluirlo en próximas convocatorias, el defensor aseguró que atraviesa una etapa diferente.

“Hoy disfruto mucho de las pequeñas cosas. Me permito tomar mates con un amigo y que mi cabeza esté ahí”, cerró.

Con una mirada renovada y más enfocado en su bienestar personal, Pezzella se prepara para volver a sumar minutos y aportar su experiencia en esta nueva etapa con el Millonario.