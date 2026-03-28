Javier Milei se volvió a referir al fallo de YPF y habló del "principio de revelación"

El presidente Javier Milei compartió un mensaje enigmático en sus redes sociales un día después del fallo de la justicia de Estados Unidos vinculado a la causa por YPF, que evitó para la Argentina un desembolso superior a los 16.000 millones de dólares. En su publicación, el mandatario volvió a mencionar el denominado “principio de revelación” y aseguró que con el paso de los días va recibiendo nuevas “alegrías”.
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“Cada día que pasa me sorprende las alegrías que me trae el principio de revelación. Es más, hay momentos que creo que las alegrías llegan a su fin; sin embargo, las estupideces y miserias humanas me traen nuevas sorpresas. El día que lo asimilemos seremos potencia mundial”, expresó el jefe de Estado en su cuenta personal de X.
El concepto al que hizo referencia el Presidente forma parte de su discurso habitual y, según su propia interpretación, alude a situaciones en las que determinados hechos permiten identificar con claridad quiénes están “del lado del bien o del mal”.
El mensaje fue difundido tras la decisión judicial en torno a la reestatización de YPF y luego de la Cadena Nacional del día viernes. El fallo fue interpretado por distintos sectores como un alivio financiero relevante para el país.
La resolución judicial también reactivó discusiones dentro del arco político y económico, en un contexto en el que el Gobierno busca consolidar señales positivas hacia los mercados y reforzar su posicionamiento frente a litigios internacionales de alto impacto.
El presidente Javier Milei habló por Cadena Nacional tras el fallo y este mensaje en sus redes sociales va en la misma línea luego de que de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que anuló la condena previa por la que el Estado argentino había sido condenado a pagar más de USD 16.000 millones por la expropiación de YPF.