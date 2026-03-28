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SANTIAGO DEL ESTERO | 28 MAR 2026 | 29º
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Policiales

Agente de la Federal sufrió amenazas de muerte de su ex

La joven denunció que su ex pareja la hostigó mientras estaba de servicio y también amenazó a su familia. La Fiscalía activó el botón antipánico y tomó medidas de protección.

Hoy 18:28

Una agente de la Policía Federal Argentina, de 28 años, denunció a su ex pareja por amenazas de muerte y hostigamiento, en un hecho que es investigado por la Justicia.

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Según la presentación, las intimidaciones comenzaron cerca de las 18.15 y se extendieron hasta las 21, mientras la mujer se encontraba prestando servicio en la delegación ubicada en calle Absalón Rojas al 300, en el centro.

De acuerdo con su relato, el acusado —un joven de 29 años domiciliado en la provincia de Buenos Aires— la contactó en reiteradas oportunidades mediante llamadas telefónicas, en las que no solo la habría amenazado, sino que también involucró a su grupo familiar.

Ante la gravedad del caso, tomó intervención la Fiscalía de Violencia de Género e Intrafamiliar, que dispuso la colocación de un botón antipánico y la incorporación de capturas de pantalla como elementos de prueba.

El hecho presenta una complejidad adicional, ya que el denunciado reside en otra provincia, por lo que las medidas deberán tramitarse mediante convenios de cooperación policial.

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