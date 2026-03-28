Kicillof acelera su perfil electoral tras reunirse con el presidente de Uruguay

El gobernador bonaerense mostró indicios de su postulación para 2027 en un acto que coincidió con el Día de la Memoria y respaldo de referentes de derechos humanos.

Hoy 18:49

Los últimos pasos del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, son claros: su objetivo es ser candidato a presidente en 2027. Por eso lanzó su propio espacio dentro del peronismo, Movimiento Derecho al Futuro, y busca ganar centralidad en la oposición.

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Días atrás lanzó un centro de estudios y ese acto hizo las veces de plataforma electoral, con distintos ministros y referentes, donde el intendente de La Plata, Julio Alak, lo candidateó con nombre y apellido. Lo mismo ocurrió con las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en el Día de la Memoria, quienes lo postularon a la presidencia en un escenario compartido.

Ahora, Kicillof se reunió en este fin de semana con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi. Ambos compartieron una cena el viernes por la noche. Además, mantuvo reuniones con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez; el intendente de Montevideo, Mario Bergara, su par de Canelones, Francisco Legnani; y el exministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad.

Durante su viaje, también formó parte del panel principal del IV Encuentro “Hay Otra Esperanza” organizado por la Red Futuro. “En la Argentina estamos viviendo una etapa muy difícil, con un presidente como Javier Milei que se propuso el objetivo de destruir el Estado y cambiar nuestros valores, nuestra cultura, importando teorías extranjeras y aceptando los mandatos de las potencias”, sostuvo el Gobernador.

En ese sentido, Kicillof remarcó que “frente a esta etapa de tanta incertidumbre en el mundo, la respuesta del campo popular tiene que ser construir un bloque internacional que enfrente a la ultraderecha”. “Para eso, será necesario que el punto de partida de nuestras propuestas sea la unidad latinoamericana y, a partir de ella, la construcción de políticas que traigan bienestar a nuestros pueblos”, concluyó.

Asimismo, el Gobernador se reunió con Haddad -quien dejó su cargo de ministro de Hacienda de Brasil para competir por la gobernación del estado de San Pablo en las próximas elecciones- y Lucía Topolansky, exvicepresidenta uruguaya y dirigenta del Frente Amplio.

En paralelo, distintos dirigentes bonaerenses, entre ellos intendentes, ministros y referentes ya encabezan un armado bonaerense para Kicillof. Incluso hay dirigentes de otras provincias que quieren sumarse a la plataforma nacional del gobernador.

En ese camino, ya comienza a gestarse un incipiente armado federal de su campaña en todo el país. Si bien desde las filas del mandatario se apuran a aclarar que “no hay ninguna estructura federal”, en las provincias ya hay dirigentes que empiezan a encolumnarse.

Con la mira en 2027, comienza el armado federal de Kicillof en las provincias. Dirigentes de distintos puntos del país comienzan a levantar la bandera de “Kicillof presidente”, por convicción, pero también por conveniencia, ya que muchos lo utilizarán para empujar sus propias candidaturas provinciales.

Uno de los hombres de confianza de Kicillof y actual ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, encabezó una recorrida el año pasado por diferentes provincias, como Santa Fe, Entre Ríos, también Formosa. Él está convencido de la candidatura del gobernador y de que hay que ganar territorialidad.

No obstante, en las filas del gobernador bonaerense dicen que no es un armado oficial del Movimiento Derecho al Futuro (su espacio), pero dejan hacer en su nombre. “En el territorio, los compañeros sostienen que el camino es con Axel”, confió a este medio un legislador nacional patagónico.

El caso es que ya hay contactos entre dirigentes de distintas provincias y ciudades para alinearse detrás de la figura del gobernador bonaerense. Incluso hay referentes de otros sectores políticos que también se acercan con esa idea.

Y en el peronismo —especialmente en el no kirchnerista— están convencidos de que la tarea es ampliar el espacio. Más allá de resolver la interna en algún momento, rumbo a las presidenciales es necesario atraer a otro votante.