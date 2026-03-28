Tragedia en Hawái: un helicóptero turístico cayó en una playa y murieron tres personas

El accidente ocurrió en la costa de Na Pali, una de las zonas más visitadas por turistas. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del siniestro.

Hoy 19:58

Un vuelo turístico que prometía vistas únicas de uno de los paisajes más imponentes de Hawái terminó en tragedia. Un helicóptero se estrelló frente a una playa y dejó un saldo de tres personas muertas y dos heridas, según confirmaron las autoridades locales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El accidente ocurrió cerca de la playa Kalalau, ubicada en la escarpada costa de Na Pali, al norte de la isla. Se trata de una zona de difícil acceso, rodeada de acantilados y vegetación densa, a la que solo se puede llegar a pie o por vía marítima, lo que complicó las tareas de rescate.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos, a bordo de la aeronave viajaban cinco personas: el piloto y cuatro pasajeros. Tras el impacto, tres ocupantes murieron en el acto, mientras que los otros dos fueron trasladados de urgencia al Centro Médico Wilcox. Hasta el momento, no trascendió el estado de salud de los sobrevivientes.

La Administración Federal de Aviación (FAA) precisó que el helicóptero cayó poco antes de las 17 frente a la costa de la isla. En paralelo, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) informó que ya inició una investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro, que involucró a un modelo Hughes/MD 500, una aeronave habitualmente utilizada en excursiones turísticas.

Según detallaron en un comunicado, los investigadores comenzarán a recolectar datos del vuelo y analizarán los restos del helicóptero una vez que puedan ser recuperados del agua.

El aparato era operado por Airborne Aviation, una empresa dedicada a realizar recorridos aéreos por los paisajes más emblemáticos de la zona. Entre sus propuestas, la compañía promociona vuelos sin puertas para una experiencia más intensa, orientados a quienes buscan “aventura y emociones fuertes”.

Estos tours suelen sobrevolar la costa de Na Pali, famosa por sus acantilados abruptos, playas escondidas y cascadas. Entre los puntos más atractivos se destacan las cataratas Manawaiopuna, popularizadas por la película Jurassic Park, y la montaña Makana, un sitio de gran valor cultural para las comunidades nativas.

Tras el accidente, el alcalde de Kauai, Derek Kawakami, destacó el trabajo conjunto de los equipos de emergencia, incluyendo la Guardia Costera de Estados Unidos y las agencias locales. “Cada persona que llega a nuestra isla es parte de nuestra familia, y nuestros socorristas actúan con ese espíritu”, expresó en declaraciones a medios locales.

En julio de 2024, otro helicóptero turístico se estrelló en la misma isla, en un accidente que dejó tres víctimas fatales. En ese caso, la investigación determinó que la aeronave se desintegró en pleno vuelo tras enfrentar fuertes turbulencias.