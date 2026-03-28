Encontraron el cuerpo de una beba abandonada junto a las vías

La menor tenía 35 semanas de gestación y aún conservaba el cordón umbilical. Ocurrió en José C. Paz y la Justicia ordenó una autopsia para esclarecer el hecho.

Hoy 19:37

Un hallazgo estremecedor sacudió este sábado a los vecinos de José C. Paz, donde personal policial encontró el cuerpo sin vida de una beba de aproximadamente 35 semanas de gestación abandonada en la vía pública. El caso, que ya es investigado por la Justicia, abre interrogantes sobre las circunstancias en las que se produjo la muerte.

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Según el parte policial, efectivos de la Comisaría 2ª fueron desplazados por un llamado al 911 hacia la intersección de las calles Fray Butler y Río de Janeiro. Al arribar al lugar, confirmaron la denuncia: sobre el suelo cerca de las vías de un tren, se encontraba el cuerpo sin vida de la bebé parcialmente cubierto con una tela roja.

Minutos después arribó una ambulancia del SAME, a cargo del doctor Martínez, quien certificó que se trataba de una bebé de sexo femenino de alrededor de 35 semanas de gestación. El informe preliminar indicó que el cuerpo aún conservaba el cordón umbilical y presentaba signos de descomposición, lo que sugiere que había transcurrido un lapso de tiempo desde el fallecimiento.

La escena activó un importante operativo judicial. Intervino la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°22 del Departamento Judicial de San Martín, junto con la Fiscalía Penal Juvenil. El fiscal Viscovich, a cargo de la causa, dispuso la presencia de peritos de la Policía Científica y ordenó la realización de una autopsia para determinar las causas de la muerte.

El subcomisario Luna encabezó las tareas periciales en el lugar. Tras las primeras diligencias, el cuerpo fue retirado bajo cadena de custodia para su traslado a la morgue judicial, donde se llevarán adelante los estudios correspondientes.

Por el momento, la causa fue caratulada como “averiguación de ilícito” y no hay personas identificadas ni detenidas. Sin embargo, los investigadores trabajan intensamente para reconstruir lo sucedido y no descartan ninguna hipótesis.

En paralelo al avance de la investigación, vecinos de la zona comenzaron a aportar datos y versiones que apuntan al mismo hecho. Algunos testimonios indican que la beba habría sido abandonada en las inmediaciones de las vías, en el sector de Sol y Verde, a pocas cuadras de donde fue hallada.

De acuerdo a esos relatos, el cuerpo habría quedado expuesto a las bajas temperaturas y a la lluvia registrada durante la mañana. Si bien estos aportes aún no fueron confirmados oficialmente, los investigadores los analizan como parte del contexto para reconstruir lo ocurrido.

La conmoción en el barrio es total. En ese marco, las autoridades pidieron la colaboración de la comunidad: cualquier información, imágenes de cámaras de seguridad o datos sobre personas que hayan atravesado recientemente un embarazo en la zona podrían resultar claves para avanzar en la causa.

Por estas horas, la autopsia aparece como una pieza central de la investigación. El estudio forense permitirá determinar si la bebé nació con vida y establecer con precisión las causas de la muerte, un dato clave para definir los próximos pasos judiciales.