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Sofía Gonet habló del supuesto encuentro con Homero Pettinato en Cariló

La influencer aseguró que hace meses no tiene contacto con su expareja y desmintió rumores sobre su relación.

Hoy 19:41
Sofía Gonet-Homero Pettinato

Sofía Gonet salió a cortar de raíz los rumores sobre un supuesto reencuentro con Homero Pettinato en Cariló luego de ser subcampeona de laúltima edición de MasterChef Celebrity. Después de varios días de especulaciones en redes sociales, la influencer habló públicamente y dejó en claro que no existe ningún tipo de vínculo actual con su expareja.

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Invitada a A la Barbarossa (Telefe), Gonet fue directa al referirse a su presente. “No tengo idea de qué hace con su vida ni a dónde está”, afirmó sin rodeos, desmintiendo cualquier tipo de acercamiento con Pettinato y marcando una distancia total.

Además, la influencer aclaró desde cuándo no tienen contacto y explicó el origen de los rumores. “Hace meses que no lo veo, hace fácil cuatro meses que no nos vemos ni hablamos”, aseguró.

Y concluyó: “Él estuvo en Costa Esmeralda en su casa y yo fui a Cariló, donde alquilé un departamento para pasar el finde largo, nada más”.

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