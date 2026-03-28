Allanamiento en el barrio Belgrano por presunta defraudación al Estado dejó un detenido

La policía secuestró mesas de caño, teléfonos, motovehículos y motores con numeraciones adulteradas.

Hoy 21:14

Efectivos del Departamento Delitos Económicos llevaron a cabo un allanamiento en el barrio Belgrano de la ciudad Capital, en el contexto de una causa por defraudación agravada en perjuicio del Estado provincial, que derivó en la detención de un hombre y el secuestro de diversos elementos de interés para la investigación.

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La causa se inició a partir de tareas de ciberpatrullaje en redes sociales, donde los investigadores detectaron una publicación realizada desde un perfil, que ofrecía a la venta mesas de caño con características similares a las utilizadas por organismos estatales. A partir de ello, mediante el análisis de fuentes abiertas y herramientas informáticas, se logró identificar al presunto autor, un hombre que se desempeñaría como empleado del Ministerio de Salud.

Con las pruebas reunidas, la fiscalía interviniente, solicitó al Juzgado de Control y Garantías las medidas de allanamiento, detención y secuestro. Durante el procedimiento, los efectivos concretaron la detención del sospechoso y el secuestro de dos mesas de caño y un teléfono celular, elementos que estarían vinculados a la maniobra investigada.

Asimismo, al continuar con la inspección en el inmueble, se detectaron motovehículos y motores desarmados que no contaban con registro ante la D.N.R.P.A. y presentaban numeraciones presuntamente adulteradas. Tras las verificaciones, se estableció que uno de los rodados tenía pedido de secuestro vigente por una causa de hurto calificado.

Ante estas irregularidades, se dio intervención a la fiscal de turno, quien dispuso —con autorización judicial— el secuestro de dos motovehículos, siete motores y una herramienta utilizada para limar numeraciones.

El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para determinar el alcance de la maniobra y posibles nuevas imputaciones.